抖音正妹要給「老公」230萬投資買房基金 警勸詐被嗆「來抓我」

抖音正妹要給「老公」230萬投資作為買房基金？葉姓男子不疑有它，馬上先去辦理約定帳戶，警方阻詐戳破謊言，被假扮銀行人員在網路通訊對話時大嗆「來抓我」。（民眾提供）

2023/08/20 12:51

〔記者劉曉欣／彰化報導〕誇張！彰化縣62歲葉姓阿伯在抖音認識正妹，兩人互稱「老公」、「老婆」，抖音老婆佯稱要給200多萬投資比特幣，作為買房基金。和美警方獲知後到場阻詐，還被假扮銀行人員的詐騙集團成員在電話嗆「來抓我」，有夠囂張！

和美警分局中寮派出所長曾鈺勝表示，葉姓阿伯在抖音軟體認識遠在新加坡的正妹，兩人相談甚歡，還以結婚為前提進行網路交往，彼此互稱「老公」、「老婆」，為了能夠在台灣買房定居，手頭現金不夠，正妹佯稱將匯錢給阿伯新加坡幣10萬元，換算為台幣大約230多萬來進行投資，並且有熟識的銀行界朋友可以知道投資門路。

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警方指出，葉姓阿伯完全相信「抖音老婆」所言，隨即依照指示到中寮郵局辦理約定帳戶，方便「老婆」匯款230多萬，以及投資的資金進出。由於阿伯到郵局櫃台時言詞閃爍，行員懷疑遭到詐騙，馬上通知員警朱建南、魏呈恩到場，員警透過網路通訊與假扮銀行人員對話，對方發現詐騙手法遭到拆穿，隨即腦羞成怒，反嗆員警「來抓我！來抓我呀！」

員警苦口婆心對葉姓阿伯苦勸，強調正規的銀行人員，不可能對警察嗆「來抓我」，這根本就是百分之百的詐騙，但阿伯不為所動，還回擊員警，都是你們先惹他，要不然對方不會這樣說；員警不放棄繼續勸說，就算不會騙錢，也會因為被騙成為人頭帳戶而欲哭無淚。

葉姓阿伯聽了員警苦勸，才口氣放軟，員警請葉男停止辦理約定轉帳設定，並再將對方LINE帳號進行封鎖刪除。和美警分局呼籲，近期詐騙案都以標榜「穩賺不賠」、「保證獲利」、「高報酬率」、「購買虛擬貨幣」、「未上市股票」等關鍵字進行包裝，如發現疑似遭詐，求證為防詐的不二法門，有任何疑問歡迎撥打報案電話110或反詐騙專線165反詐騙諮詢專線即時查證。

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