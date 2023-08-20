為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

抖音正妹要給「老公」230萬投資買房基金 警勸詐被嗆「來抓我」

抖音正妹要給「老公」230萬投資作為買房基金？葉姓男子不疑有它，馬上先去辦理約定帳戶，警方阻詐戳破謊言，被假扮銀行人員在網路通訊對話時大嗆「來抓我」。（民眾提供）

抖音正妹要給「老公」230萬投資作為買房基金？葉姓男子不疑有它，馬上先去辦理約定帳戶，警方阻詐戳破謊言，被假扮銀行人員在網路通訊對話時大嗆「來抓我」。（民眾提供）

2023/08/20 12:51

〔記者劉曉欣／彰化報導〕誇張！彰化縣62歲葉姓阿伯在抖音認識正妹，兩人互稱「老公」、「老婆」，抖音老婆佯稱要給200多萬投資比特幣，作為買房基金。和美警方獲知後到場阻詐，還被假扮銀行人員的詐騙集團成員在電話嗆「來抓我」，有夠囂張！

和美警分局中寮派出所長曾鈺勝表示，葉姓阿伯在抖音軟體認識遠在新加坡的正妹，兩人相談甚歡，還以結婚為前提進行網路交往，彼此互稱「老公」、「老婆」，為了能夠在台灣買房定居，手頭現金不夠，正妹佯稱將匯錢給阿伯新加坡幣10萬元，換算為台幣大約230多萬來進行投資，並且有熟識的銀行界朋友可以知道投資門路。

警方指出，葉姓阿伯完全相信「抖音老婆」所言，隨即依照指示到中寮郵局辦理約定帳戶，方便「老婆」匯款230多萬，以及投資的資金進出。由於阿伯到郵局櫃台時言詞閃爍，行員懷疑遭到詐騙，馬上通知員警朱建南、魏呈恩到場，員警透過網路通訊與假扮銀行人員對話，對方發現詐騙手法遭到拆穿，隨即腦羞成怒，反嗆員警「來抓我！來抓我呀！」

員警苦口婆心對葉姓阿伯苦勸，強調正規的銀行人員，不可能對警察嗆「來抓我」，這根本就是百分之百的詐騙，但阿伯不為所動，還回擊員警，都是你們先惹他，要不然對方不會這樣說；員警不放棄繼續勸說，就算不會騙錢，也會因為被騙成為人頭帳戶而欲哭無淚。

葉姓阿伯聽了員警苦勸，才口氣放軟，員警請葉男停止辦理約定轉帳設定，並再將對方LINE帳號進行封鎖刪除。和美警分局呼籲，近期詐騙案都以標榜「穩賺不賠」、「保證獲利」、「高報酬率」、「購買虛擬貨幣」、「未上市股票」等關鍵字進行包裝，如發現疑似遭詐，求證為防詐的不二法門，有任何疑問歡迎撥打報案電話110或反詐騙專線165反詐騙諮詢專線即時查證。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
詐團再進化！利用AI變臉騙財 調查局曝破綻
2023/08/20 00:18

詐團再進化！利用AI變臉騙財 調查局曝破綻
老婦喪偶又遭假檢兩度詐騙 警方逮車手
2023/08/19 16:29

老婦喪偶又遭假檢兩度詐騙 警方逮車手

被估少十年壽命 董至成驚到失魂！
百萬網紅失聯3個月 驚傳被閨蜜「賣去菲律賓」
2023/08/19 12:05

百萬網紅失聯3個月 驚傳被閨蜜「賣去菲律賓」
彰化七旬老翁銀行領錢要買「7萬元手機」一句話讓詐團現形
2023/08/19 11:58

彰化七旬老翁銀行領錢要買「7萬元手機」一句話讓詐團現形

最強機能褲 讓「健康」不再是口號
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播