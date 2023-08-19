彰化七旬老翁銀行領錢要買「7萬元手機」一句話讓詐團現形

老翁農會匯款買7萬3000元手機，被行員和員警合力阻詐。（民眾提供）（記者顏宏駿攝）

2023/08/19 11:58

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣田中鎮現年70多歲的王姓老翁在臉書看到投資廣告，點擊後加入投資LINE群組，客服人員表示可以教他一步一步投資穩賺不賠，但必須轉帳新臺幣7萬3000元至指定帳戶，老翁臨櫃匯款，行員機警問他作何使用，老翁回答「姊夫要買手機」，行員立即通知田中派出所員警到場了解並勸告王姓老翁此為詐騙集團常用之假投資詐騙手法，勿再相信並點擊臉書上投資廣告，成功保住老翁存款7萬3000元。

老翁上個月才到田中鎮農會匯款22萬元，由農會陳姓女職員受理，當時她問老翁作何用途，老翁閃爍其詞，直覺遇到詐騙集團，經田中派出所員警到場，才阻止老翁匯款，沒想到日前老翁又來匯款7萬3000元，這次又是該名陳姓女職員受理。

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陳姓女職員說，她覺得老翁可能又被騙，問他作何用途，老翁回答「姊夫要買手機？」市面怎有7萬元的手機？她知道，一定又遇到詐騙集團，才會說謊，立即請警方到場。

警方表示，老翁在臉書看到投資廣告，加LINE投資群組後對方教他如何「穩賺不賠」、「帶進帶出」，這全是詐騙集團的技倆，對方的作用如何？操作的標的物是什麼？老翁完全不知道，一句「穩賺不賠」、「帶進帶出」就讓老翁跳入陷阱，這次入會費7萬3千元可能會吃到甜頭，下次可能又要再匯更多錢，很多人因這種投資散盡家財。

田中警分局長簡龍宏表示，近期假投資詐騙十分猖獗，且經分析被害人通常為年邁人士居多，因判斷力下降並且對於現今詐騙手法不甚了解，而詐騙集團常標榜「穩賺不賠」、「保證獲利」、「高報酬率」、「購買虛擬貨幣」、「未上市股票」等關鍵字進行包裝，導致被害人難以判斷真偽而遭詐。

另詐騙集團常教導被害人面對行員提問可謊稱房屋修繕、親友借貸及購買汽車等理由避免行員起疑心而通知警方到場，如發現疑似遭詐，切記莫驚慌，謹慎求證，撥打報案電話110或反詐騙專線165進一步求證。

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