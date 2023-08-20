詐團再進化！利用AI變臉騙財 調查局曝破綻

調查局教導民眾如何辨識深偽影片。（記者吳政峰翻攝）

2023/08/20 00:18

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〔記者吳政峰／台北報導〕調查局打詐督導中心17日破獲花蓮一大型跨境電信詐欺機房，赫見其手法已經進化到利用AI深偽（deepfake）變臉技術假冒公安，詐騙中國民眾。不過調查局19日指出，變臉技術有其極限，民眾可從兩面向觀察影片是否遭到深偽。

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調查局公共事務室新聞聯絡人曾婷岳指出，AI深偽變臉軟體會先分析使用者的面部數據，套用並結合在欲換臉的面孔上，從正面來看以假亂真，相似度高，但側臉、脖子部位就不會套用到，因此側面會產生模糊狀，臉跟脖子的色差也很嚴重。

另外，因為深偽只套用臉部，舉凡手指等異物在臉前揮動時，就會出現透明效果，也會導致面部呈現扭曲、變色狀。

曾婷岳表示，變臉軟體內建許多不同國家人種的臉部圖片，甚至連明星也有，使用者可以變男、變女、變種族，民眾如果與疑似詐團的人視訊，可以要求他轉頭、變換姿勢、在臉前揮手，就可以分辨出對方是否使用深偽變臉。

曾婷岳呼籲，近來國內也有類似的詐騙受害案件，詐團運用新型態的深偽技術，以聲音、影像進行詐騙，民眾必須特別留心，謹慎辨識，以免受害。

調查局17日破獲跨境電信詐欺機房，逮捕30餘名機房成員，扣押智慧型手機39支、筆記型電腦9部、愷他命毒品229.65公克、吸毒器具、現金17萬3000元及中共公安制服、帽子、北京市公安局背板等大批證物。

調查局發現，該犯罪集團詐欺手法，是利用第一線人員電話詐騙中國人民，藉口涉犯刑事案件，且為取信民眾，由集團成員身穿中國假公安制服、帽子並配備無線電及偽造公安局背板，佈置公安局辦公廳舍場景，再以「變臉程式」之深偽技術（Deepfake）假冒北京市公安局人員與之視訊，引誘中國民眾受騙上當。

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