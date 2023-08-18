催繳簡訊騙信用卡個資 拿QR碼盜領轉賣削２千萬

警方起獲贓物包括黃金、空氣清淨機及現金等贓物。（記者陸運鋒翻攝）

2023/08/18 05:30

〔記者陸運鋒／新北報導〕詐騙集團盯上部分百貨線上購物無需驗證機制，先假冒電信公司寄出繳費簡訊，騙取民眾個人資料、信用卡資訊後，再綁定百貨賣場盜刷高價商品（見圖，記者陸運鋒翻攝），變賣所得高達二千萬元，受害逾二百人，警方逮林姓男子等三名詐團幹部，新北地方法院裁定收押禁見。

大鑽線上購物漏洞

保二總隊調查，卅四歲林男、卅四歲游男及卅三歲吳女在詐團擔任中階幹部，四月至六月間，冒名中華電信、遠通電收等公司，寄出「您的電話費在即將到期」、「您的路邊停車費尚未繳納」簡訊到民眾手機，並附上詐騙網址。

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由於部分百貨賣場線上購物APP不需驗證機制，只要民眾不察點入網址，按指示輸入信用卡號、到期年月及安全碼等個人資料後，詐團即利用此個資、盜刷購買高價商品，取得QR-Code條碼。

三嫌連黃金也得手

詐團再由盜刷手或幹部持條碼，前往賣場領取黃金、空氣清淨機、高級化妝品等商品，得手轉賣後，再以虛擬貨幣、遊戲點數方式，繳交贓款給上游，總金額逾二千萬元，初估被害人超過二百人，嚴重影響電子支付交易安全。

保二刑大追查先過濾涉案刷卡紀錄，八月上旬前往新北市中和區某民宅攻堅，當場逮林男、游男、吳女三嫌，查扣贓款九十二萬元、黃金八十克及各式高價商品等贓物。

警詢時三人以缺錢花、僅抽兩成、只是跑腿，幕後還有上游潛藏在中國等藉口，但警方認為供詞避重就輕，依違反組織犯罪防制條例、洗錢防制法、詐欺、偽造文書等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

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