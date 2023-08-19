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7旬翁失蹤4天 家人才驚覺「真的不見了」

員警在加油站尋獲失蹤5天的7旬老翁，將他帶回派出所給予熱食充飢。（警方提供）

員警在加油站尋獲失蹤5天的7旬老翁，將他帶回派出所給予熱食充飢。（警方提供）

2023/08/19 21:11

〔記者湯世名／彰化報導〕扯！彰化縣和美鎮重度智能障礙7旬老翁日前凌晨從住家離開後下落不明，同住家人認為「1、2天就回來了」，4天後，老翁弟弟上門探視，家屬才驚覺「真的不見了」。警方獲報在彰化、和美大街小巷搜尋，在老翁失蹤第5天於和美的1家加油站發現餓壞的他。

和美警分局中寮派出所日前接獲報案，重度智能障礙的老翁凌晨從住家步行外出後失蹤，警方詢問相關特徵與離家時日，赫然發現家屬竟在老翁失蹤4天後才報案。經了解得知，老翁與弟弟老三同住，平日較少交流，而且老翁有多次離家後1、2天即自己走回家的紀錄，因此家人不以為意，直到老翁離家第4天，弟弟老四上門探視，家人才驚覺「真的不見了」。

中寮派出所長曾鈺勝率員調閱路口監視器，並通報線上巡邏警力協尋。曾鈺勝與員警過濾數十支路口監視器畫面，加派警力在轄內加強搜尋，過程中，一名路人說，前1天曾經看過老翁，員警立即到彰化火車站、娃娃機店等處所尋找。

皇天不負苦心人，老翁離家第5天，巡佐洪啟智、警員黃永昌在彰美路的加油站發現老翁，他身無分文，早已餓壞，立即將他帶回派出所給予飲水與便當，家屬對於警方細心積極協尋為民服務深表感激。

員警在加油站尋獲失蹤第5天的7旬老翁，將他帶回派出所並通知家屬。 （警方提供）（記者湯世名攝）

員警在加油站尋獲失蹤第5天的7旬老翁，將他帶回派出所並通知家屬。 （警方提供）（記者湯世名攝）

老翁失蹤到第5天終於由員警在加油站尋獲。 （警方提供）（記者湯世名攝）

老翁失蹤到第5天終於由員警在加油站尋獲。 （警方提供）（記者湯世名攝）

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