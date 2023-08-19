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調查員就醫拿藥 回家後不久墜樓身亡

調查局桃園市調查處。（記者謝武雄攝）

調查局桃園市調查處。（記者謝武雄攝）

2023/08/19 19:27

首次上稿 16:47
更新時間 19:27

〔記者吳政峰、謝武雄／綜合報導〕調查局桃園市調查處調查員翁世威今天（19日）早上在妻子陪同下到醫院看診，未料，回家後沒多久，就被發現墜落在住處外，已無生命跡象。桃園地檢署獲報後，下午由外勤檢察官會同法醫前往相驗遺體，以確認詳細死因。

翁世威現年52歲，調查班38期結業，在桃園市調處服務多年，10多年前由高雄調到桃園服務。他長期有情緒不佳問題，一直在內勤服務，目前負責通訊監察業務，有外勤同事說，上星期回處裡辦公碰到翁姓調查官還笑笑的打招呼，如今聞悉噩耗，大家都感到難過與不捨。

據悉，翁姓調查官定期就醫，平日在辦公室是屬於沉默寡言型，與處裡同事互動較少，但與同事相處和睦，律己甚嚴。他今天上午與妻子到醫院看診拿藥後即返家，未料，11點多被發現倒臥在住處外，疑似從8樓自宅墜落，已無生命跡象。

警方獲報後，報請桃檢相驗遺體，檢察官日下午與法醫驗屍，詳細死因待確認後才能釐清。

調查局本部已接獲通報，局長王俊力將擇日到靈堂致意，翁世威所遺留的業務，將請其他同仁暫行代理，再交接給他人，不受影響。

調查局回應，桃園市調查處翁姓調查官於19日上午就醫返家後不久墜樓，經急救無效後不幸身亡；本局第一時間獲悉後，除深表哀慟不捨外，並即刻請桃園市調查處慰問家屬且全力協助處理後事。在此也呼籲本局同仁如在工作、生活中面對身心壓力或遭遇困境，請立刻向相關諮商輔導管道尋求協助。

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