為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

恐怖！高雄20歲女騎士遭後座男友割喉亡 男持刀輕生血流滿地

高雄岡山區發生情侶凶殺命案造成一死一傷。（記者黃佳琳翻攝）

高雄岡山區發生情侶凶殺命案造成一死一傷。（記者黃佳琳翻攝）

2023/08/19 13:39

〔記者黃佳琳／高雄報導〕越南籍阮姓女子疑與同鄉KIM姓男友提分手，KIM男不肯，兩人下班後相約談判，阮女騎車搭載KIM男時，遭他從後方直接割喉，阮女當場死亡，KIM也拿刀割脖輕生，送醫後挽回一命，但因傷勢嚴重，目前仍在醫院治療中，警方獲報後展開追查，目前全案朝殺人罪偵辦。

警方指出，20歲的阮姓女子和25歲的KIM姓男子都是越南人，兩人不在同一間工廠上班，但因為是同鄉，工廠也都在附近，時常往來因此發展成情侶關係；15日深夜11點多，阮女騎車搭載KIM男行經岡山區成功路一帶時，突然被KIM男從後方拿刀割脖，阮女當場摔車倒地，血流不止傷重死亡。

KIM男犯案後沒有逃離現場，而是把刀割向自己脖子，附近民眾聽到摔車聲靠近查看，發現兩人血流滿地，立刻報警，警方到場時阮女已無生命跡象，重傷的KIM男送醫後挽回一命，目前仍在醫院治療中。

警方訪查兩人交友，得知KIM男疑不滿「被分手」，已從工廠蹺班兩天，也被工廠通報為逃逸外勞，加上附近監視器畫面沒有錄到其他可疑人車，研判阮女死因與KIM有關，相關案情仍待警方進一步調查釐清。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
安心專線：1925
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
侯︰若當選 擴大開放移工
2023/08/19 05:30

侯︰若當選 擴大開放移工
失聯移工見警棄車狂奔近400公尺 台南警花壓制逮捕
2023/08/18 16:01

失聯移工見警棄車狂奔近400公尺 台南警花壓制逮捕

自住客出籠！剛需產品個案表現是關鍵
台中火車站移工打群架4人傷 囂張亮刀引遊客恐慌
2023/08/17 11:47

台中火車站移工打群架4人傷 囂張亮刀引遊客恐慌
苗栗》造橋推垃圾不落地 移工也配合
2023/08/15 05:30

苗栗》造橋推垃圾不落地 移工也配合

痘痘困擾造成社交自卑 如何擺脫邊緣人！
台北小巨蛋冰宮看台連5起竊案 原來是印尼女移工做的
2023/08/14 11:41

台北小巨蛋冰宮看台連5起竊案 原來是印尼女移工做的
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播