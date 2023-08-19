恐怖！高雄20歲女騎士遭後座男友割喉亡 男持刀輕生血流滿地

高雄岡山區發生情侶凶殺命案造成一死一傷。（記者黃佳琳翻攝）

2023/08/19 13:39

〔記者黃佳琳／高雄報導〕越南籍阮姓女子疑與同鄉KIM姓男友提分手，KIM男不肯，兩人下班後相約談判，阮女騎車搭載KIM男時，遭他從後方直接割喉，阮女當場死亡，KIM也拿刀割脖輕生，送醫後挽回一命，但因傷勢嚴重，目前仍在醫院治療中，警方獲報後展開追查，目前全案朝殺人罪偵辦。

警方指出，20歲的阮姓女子和25歲的KIM姓男子都是越南人，兩人不在同一間工廠上班，但因為是同鄉，工廠也都在附近，時常往來因此發展成情侶關係；15日深夜11點多，阮女騎車搭載KIM男行經岡山區成功路一帶時，突然被KIM男從後方拿刀割脖，阮女當場摔車倒地，血流不止傷重死亡。

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KIM男犯案後沒有逃離現場，而是把刀割向自己脖子，附近民眾聽到摔車聲靠近查看，發現兩人血流滿地，立刻報警，警方到場時阮女已無生命跡象，重傷的KIM男送醫後挽回一命，目前仍在醫院治療中。

警方訪查兩人交友，得知KIM男疑不滿「被分手」，已從工廠蹺班兩天，也被工廠通報為逃逸外勞，加上附近監視器畫面沒有錄到其他可疑人車，研判阮女死因與KIM有關，相關案情仍待警方進一步調查釐清。

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