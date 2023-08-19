陌生砂石車太可疑！雲林檢警破獲北部傾倒廢土集團 涉案金額上千萬

警方前往搜索位於台北市北投區的土資場，發現廢塑膠、廢玻璃、廢磁磚等廢棄物。（警方提供）

2023/08/19 13:22

〔記者林旻臻／雲林報導〕雲林海線鄉鎮近期出現多輛砂石車徘徊，疑似傾倒營建廢棄物等廢土，北港警分局查獲2輛隸屬於北部的傾倒廢土集團，竟與合法土資場勾結，運送土木及營建廢棄建築混和廢棄物，到雲林、嘉義、彰化等地傾倒，全案共查獲司機、車隊負責人、建材行負責人、土資場負責人、班長等10多名犯嫌，5人羈押禁見。

北港警分局接獲民眾通報，指稱水林鄉產業道路有陌生的砂石車徘徊，行徑可疑，會同環保局到場稽查，當場查獲3輛砂石車裝載營建廢棄物，正要前往不詳地點傾倒。

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警方調查發現，其中2輛砂石車隸屬北部的不法傾倒廢土集團，該集團涉嫌透過具有廢棄物清除許可之運輸車隊，沿台61線至雲林海線各鄉鎮偷倒，以合法執照掩護非法偷倒犯行。

雲林地檢署指揮北港警分局、刑大科技犯罪偵查隊、環保局、農業處、水利處、環保署中部督察大隊等單位，成立專責小組擴大偵辦，向上追查發現該不法傾倒廢土集團的營建廢棄物來源，竟是合法營建混和物再利用機構（俗稱土資場）。

檢方於8月16日率領專責小組、台北市環保局、北區國稅局等單位，前往搜索台北市北投區的土資場、辦公處所，查扣土資場內帳、監視器主機3台、電腦主機5台等犯罪事證及現金12萬5千元。

調查發現，這些破碎後呈砂狀的廢棄物，材料為廢塑膠、廢玻璃、廢磁磚，卻被土資場佯稱為合法的環保砂（俗稱「肉鬆」、「肉脯」、「花土」），運至雲林、嘉義、彰化等地濫倒，還另有販賣聯單、繞場等偽造不實聯單、非法僱用失聯移工，以漏開發票方式逃漏稅捐等不法犯罪態樣，涉案金額高達上千萬元。

雲林地檢署及北港警分局表示，部分不肖業者為降低去化成本、賺取其間暴利，接洽農地、魚塭所有人提供土地，傾倒營建廢棄物等各類廢土，以「免費提供乾淨土、協助整地」為餌，欺騙低窪農地、魚塭所有人，嚴重影響國土保育，相關單位正全力、持續整合各相關單位力量進行追緝。

不肖業者將廢棄物佯稱為合法的環保砂，從北部運送至雲林沿海鄉鎮濫倒。（警方提供）

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