暴雨沖毀南投濁水溪便道 民眾憂砂石車全湧上省道

南投水里鄉濁水溪便道遭暴雨沖毀，民眾擔心砂石車全開上省道，將衝擊市區交通與居民生活。（記者劉濱銓翻攝）

2023/08/08 18:55

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投水里鄉濁水溪砂石運輸便道，歷經卡努颱風暴雨摧殘已多處損壞，民眾擔心疏濬砂石車就此全開上省道台16、台21線，影響水里市區交通與安寧，對此，第四河川局表示，便道中斷後，會行經水里市區的疏濬原料車將暫停出料；轄區集集警分局強調，在便道修復前，不論砂石原料車或成品車，均加強取締，以維交通安全。

民眾表示，濁水溪砂石便道連續遭杜蘇芮、卡努颱風侵襲，許多便橋、便道都被大水沖毀，在便道中斷後，以往行駛溪底路線的砂石車勢必全開上省道，水里市區交通與居民生活將備受衝擊。

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四河局表示，現因溪底便道損毀，要等濁水溪水位退了才能勘查損壞情況，目前疏濬原料車若外運會行經水里市區，均暫停領料運送，只有在水里郊區的砂石場，砂石車可載運疏濬原料行駛一小段省道，就近運至砂石場，後續則會評估便道搶修期程，盼儘快完成修復，避免影響水里市區民眾與省道用路人。

警方則說，考量砂石便道中斷，省道不論砂石原料車或成品車都會增加，現將加強省道砂石車取締，除了超速、超載、闖紅燈等違規，禁駛時段偷跑也會加強執法，以維交通安全與居民生活品質。

南投濁水溪砂石便道遭暴雨沖毀，省道砂石車將增加，轄區集集警方強調會加強取締，維護交通與居民安寧。（記者劉濱銓攝）

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