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托育員在男童身上強放烏龜案外案 公托主任變更監視器設定判8月

檢方調查新北市樹林區文林公托3名托育人員男童身上強放烏龜案，查出王姓主任涉嫌變更監視器主機時間，造成影像毀損。（本報合成）

檢方調查新北市樹林區文林公托3名托育人員男童身上強放烏龜案，查出王姓主任涉嫌變更監視器主機時間，造成影像毀損。（本報合成）

2023/08/14 15:54

〔記者王定傳／新北報導〕新北市樹林區文林公托中心陳姓、康姓及林姓3名女性托育人員，在2020年5月間，因不滿一名男童不聽指令吃飯，明知男童害怕烏龜，竟強行固定他的頭部，把活生生的大、小烏龜，放在他的手、臉及身上爬行，一審法院依成年人共同故意對兒童犯強制罪，判處3人各4個月徒刑，緩刑3年；檢方另查出，文林公托王姓主任疑為了維護同事變更監視器主機時間設定，影像毀損，新北地院審理後依無故變更公務機關電腦電磁紀錄罪，判處王女8個月徒刑。

檢方調查，2020年5月8日上午11時許，托育人員因不滿男童不聽命令吃飯，先由陳女出言威脅男童：「不吃飯就要拿烏龜了、烏龜要來了」，林女聽聞後隨即配合，拿一隻大烏龜放在男童桌上，再強行把他的頭部往後壓並固定。

陳女隨後拿小烏龜放在男童腳邊，康女及林女再拿上述兩隻大、小烏龜放在他手上、臉上及身上爬行，把男童嚇壞，放聲大叫，家長事後氣憤提告。

一審法官審酌3人素行尚好，犯後坦認犯行，態度非劣，適時與告訴人達成和解，並依約給付損害賠償金，因此判刑各4月，另考量3人都有悔意，因一時短於思慮，致觸法網，經此偵審程序及科刑教訓，應能知所警惕，而無再犯之虞，宣告緩刑3年，但須接受法治教育20小時，緩刑期間交付保護管束。

檢方另查出，由於男童家長要求調閱監視器畫面，王女竟在該中心行政辦公室以admin使用者登入監視錄影設備主機，變更主機時間設定，造成2020年5月25日至28日間電磁紀錄毀損。

法官審理認為，王女犯行已造成新北市政府對於公共托嬰中心保育人員管理、現有訴訟案件及托嬰家長對政府信任等方面的重大損害，王女固於犯後坦承犯行，坦然面對後續的司法追訴與審判，但未取得告訴人原諒，告訴人亦表示不同意給予緩刑，因此判刑8月，並未宣告緩刑。

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