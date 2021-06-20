逼乖乖吃飯…放烏龜在男童身上爬 3托育員認錯獲緩刑

3名女性托育人員，因不滿一名男童不聽指令吃飯，明知男童害怕烏龜，竟強行固定他的頭部，把活生生的大、小烏龜，放在他的手、臉及身上爬行。（本報合成）

2021/06/20 11:36

〔記者王定傳／新北報導〕新北市樹林區文林公托中心陳姓、康姓及林姓3名女性托育人員，在去年5月間，因不滿一名男童不聽指令吃飯，明知男童害怕烏龜，竟強行固定他的頭部，把活生生的大、小烏龜，放在他的手、臉及身上爬行，新北地院法官審酌3人認錯，並與告訴人達成和解、賠償，日前依成年人共同故意對兒童犯強制罪，判處3人各4個月徒刑，緩刑3年。

檢方調查，去年5月8日上午11時許，托育人員因不滿男童不聽命令吃飯，先由陳女出言威脅男童：「不吃飯就要拿烏龜了、烏龜要來了」，林女聽聞後隨即配合，拿一隻大烏龜放在男童桌上，再以強暴方式，強行把他的頭部往後壓並固定。

請繼續往下閱讀...

陳女隨後拿小烏龜放在男童腳邊，康女及林女之後拿著上述兩隻大、小烏龜放在他手上、臉上及身上爬行，把男童嚇壞，放聲大叫；家長事後氣憤提告，3女在偵查時自白犯罪。

檢方認為3人此舉是以此強暴、脅迫方式，使男童忍受烏龜在身上爬行的無義務之事，依強制罪嫌起訴，並請求依兒少福利與權益保障法規定，加重其刑。

法官認為，3人擔任幼童托育人員，對幼童本應秉持愛心、耐心與尊重的態度，如遇幼童不服從管教或指示，應秉持理性與和平的態度處理，不可因情緒失控等原因，即動輒以暴力或相脅言行舉措相向，而置兒童身心感受於不顧，其等罔顧被害人身心尚屬稚幼，恣意妨害被害人自由，造成他心理蒙上難以抹滅的陰影，所為對國家特別保護兒童的安全已構成相當危害，所為俱屬不該。

不過，法官審酌3人素行尚考，犯後坦認犯行，態度非劣，適時與告訴人達成和解，並依約給付損害賠償金，因此判處上述徒刑；另考量3人都有悔意，因一時短於思慮，致觸法網，經此偵審程序及科刑教訓，應能知所警惕，而無再犯之虞，宣告緩刑3年，但須接受法治教育20小時，緩刑期間均付保護管束。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法