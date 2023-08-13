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公園疑現「活春宮」 彰警：兒童遊戲區加裝巡邏箱

彰化縣和美鎮德美公園位於市中心，有民眾網路貼文說帶著小孩去溜滑梯，卻看到旁邊的草地躺著一對男女，連忙把孩子拉開，避免看到不該看到的畫面。（賴清美提供）

彰化縣和美鎮德美公園位於市中心，有民眾網路貼文說帶著小孩去溜滑梯，卻看到旁邊的草地躺著一對男女，連忙把孩子拉開，避免看到不該看到的畫面。（賴清美提供）

2023/08/13 21:46

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣和美鎮德美公園傳出「活春宮」疑雲事件後，引發許多家長的高度關切，和美警分局表示，一切尚待釐清，但已經在兒童遊戲區加裝巡邏箱，派員加強巡邏，讓小朋友能夠安心遊玩！

有民眾在網路PO文指出，帶著5歲小孩到德美公園遊玩，卻在公園溜滑梯旁的草地，看到有一對中年男女躺在那邊，不是命案現場的那種躺，是不好說的那種躺，他氣得立即把小孩拉走，小孩還一直問為什麼不能玩，他實在不知道該怎麼解釋，只好說那邊有蟑螂太可怕了。只好提醒晚上帶孩子去公園玩的家長要注意安全，別讓小孩看到不該看到的畫面。

縣議員賴清美表示，德美公園位於和美市區，翻新後加入許多兒童遊具，大受家長與小朋友的歡迎，如今卻傳出這樣離譜的事，她要求警方加強巡邏後，警方馬上就在兒童遊戲區加裝巡邏箱，希望也能增加監視器，讓民眾玩的更安全也更安心。

和美警分局指出，有關民眾在網路的PO文內容，仍在釐清中。但為了加強民眾的安全，警方迅速在德美公園的兒童遊戲區加裝巡邏箱。德美公園原本在入口處的公廁，就有設置巡邏箱，如今在兒童遊戲區再增設一處巡邏箱，讓公園成為孩子安心的遊戲樂園。

彰化縣和美鎮德美公園傳出「活春宮」疑雲事件，警方火速在兒童遊戲區加裝巡邏箱。（賴清美提供）

彰化縣和美鎮德美公園傳出「活春宮」疑雲事件，警方火速在兒童遊戲區加裝巡邏箱。（賴清美提供）

彰化縣和美鎮德美公園位於市中心，近年因大幅翻新，成為人氣公園。（賴清美提供）

彰化縣和美鎮德美公園位於市中心，近年因大幅翻新，成為人氣公園。（賴清美提供）

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