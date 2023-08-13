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台東議員黃碧妹詐領4900元出席費 若褫奪公權恐丟議員資格

台東縣議員黃碧妹詐領4900元出席費，一、二審均判緩刑2年，但因宣告褫奪公權1年，若定讞將喪失議員資格，她認為罪刑不相當。（記者黃明堂攝）

台東縣議員黃碧妹詐領4900元出席費，一、二審均判緩刑2年，但因宣告褫奪公權1年，若定讞將喪失議員資格，她認為罪刑不相當。（記者黃明堂攝）

2023/08/13 16:58

〔記者黃明堂／台東報導〕親民黨籍台東縣議員黃碧妹因詐領2天的出席費4900元，一審及二審都依貪污罪判刑1年10月，宣告緩刑2年，但被褫奪公權1年，若三審定讞，將喪失議員資格。她認為自己頂多只犯普通詐欺罪，卻被依貪污罪查辦，罪刑不相當並喪失議員資格，輕重失衡。

黃碧妹是蘭嶼籍縣議員，此次詐領出席費是在上一屆議員任內犯行；判決書指出，黃碧妹未出席參與台東縣議會109年10月20日及翌（21）日第19屆第4次定期大會議程，卻於同年月22日出席該次大會第3日議程時，在簽到欄位中簽名，虛偽表示有出席參與該2日會議議程，致不知情之縣議會承辦人員陷於錯誤，支給2日之出席費（每日1000元）、交通費（每日1000元）及膳食費（每日450元）等款項合計4900元。

黃碧妹坦承在簽名過程中「是有一些瑕疵」，指其是「無心」簽到，直到接受調查員約談時才知不應領取出席費、交通費及膳食費，但縣議員承辦人員證稱，都有向議員宣導要在簽到簿簽名才能夠請領出席費、交通及膳食費。此案經檢方依貪污罪起訴，台東地方法院一審依貪污罪判處1年10月，宣告緩刑2年、於緩刑確定之日起6個月內，向公庫支付15萬元、褫奪公權1年，她不服而上訴二審，花蓮高分院近日駁回上訴，維持一審原判。

黃碧妹指出，依貪污條例第17條、地方制度法第79條第1項第2款規定，若判刑確定且褫奪公權，將喪失議員資格，她僅因領取出席費、交通費及膳食費合計4900元，所受懲罰顯然過苛。

她說，一般民眾在公司或企業因虛偽申領出席費、差旅費、加班費等，僅得論以刑法第339條第1項之詐欺取財罪，議員與一般民眾為相同行為，就失議員資格，輕重失衡，顯有過度評價，不符合罪刑相當原則。

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