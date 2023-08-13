驚！警處理行車糾紛 意外破跨國人口販運輪姦案

小詩（化名）遭到拘禁準備賣出國，還遭兩嫌輪姦，幸好警方意外破案，及時攔阻，讓小詩免於繼續受害。示意圖，與本案無關。（歐新社）

2023/08/13 00:31

〔記者吳政峰／台北報導〕新竹警方2022年間處理一起行車糾紛，拘提張、何、葛三嫌時，意外發現屋內有名20歲女子小詩（化名）遭囚禁，已辦好護照、打完疫苗，準備以40萬元賣往泰國。全案共8嫌，兩嫌另涉輪姦小詩，一審分判8月到4年6月不等刑期，其中4人上訴，二審高等法院考量嫌犯的智力、和解、家庭等因素，日前撤銷改判，略減刑期。

新竹警2022年接獲鄭姓大貨車駕駛報案，指發生行車糾紛，遭對方持棍棒砸車、槍擊。警方調閱監視器，認定張、何、葛三人涉案，報請核發拘票逮人，未料到了現場，沒查到真槍，反搜出小詩接種疫苗的小黃卡。員警察覺有異，進一步追查，赫見小詩遭囚禁在內，正準備賣往泰國，共8人涉案。

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檢警發現，小詩與陳姓前男友有1萬4000元的債務糾紛，陳男找來程男討債，恐嚇小詩簽下50萬元的本票；小詩無法如期償債，程男遂找來張、何、毋、葛等4人，把她從公司擄走拘禁，持電擊棒與空氣槍傷害脅迫，逼其付錢；小詩無力還債，犯嫌遂電聯另名張姓、陳姓友人，要求連絡境外買方（另案偵辦），聯繫買賣小詩事宜。

雙方約定以40萬元把小詩賣至泰國，犯嫌押著小詩到診所打疫苗及補辦小黃卡，再請旅行社辦理人別確認、申辦護照。幸好出境前夕被警方意外查獲，千鈞一髮之際及時攔阻，小詩幸運獲救。檢警還查出，小詩遭到囚禁期間，毋、葛二嫌見她無力反抗，予以輪姦，行徑惡劣。

一審新竹地院認定陳姓前男友、程男涉犯恐嚇取財，分判8月、7月刑；毋、張、何、葛、程涉犯買賣人口未遂，分處3年4月到4年6月不等徒刑；陳、張涉犯媒介買賣人口，均判1年1月；毋、葛涉犯強制性交罪，分處3年10月、3年2月。其中毋、葛、陳、程等4人上訴。

二審高院指出，毋男給付15萬元和解，買賣人口刑度從4年4月降為3年8月、強制性交則降為3年6月；葛男因智力偏低免服兵役，買賣人口從4年降為3年10月、強制性交從3年2月降到3年1月；陳姓前男友和解，降為6月，得易科罰金18萬元；程男有父母待扶養，恐嚇降為6月，得易科罰金18萬元，但買賣人口維持3年4月。可上訴。

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