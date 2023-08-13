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獨家》6年前的高中少女「走偏」道歉 法官暖心回信鼓勵

法官深夜加班時，發現6年前訪問他的女高中生寫信來道歉說，沒有依諾言考上法律系。他回信鼓勵，不一定要成為法律人，能用專業幫助別人是最棒的事。（資料照，記者王捷攝）

法官深夜加班時，發現6年前訪問他的女高中生寫信來道歉說，沒有依諾言考上法律系。他回信鼓勵，不一定要成為法律人，能用專業幫助別人是最棒的事。（資料照，記者王捷攝）

2023/08/13 00:16

〔記者王捷／台南報導〕台南地院法官6年前接到謝姓女高中來信說，想做「夢想職業」作業，跟法官約定要考上法律系。6年過了，謝女二度來信向法官道歉，因為她「走偏」了，但要感謝法官當時分享「湯姆熊割喉案」，讓她考上台大，致力研究精神疾病。法官回信鼓勵她，不一定要成為法律人，能用專業幫助別人是最棒的事。

「湯姆熊割喉案」發生在2012年，有精神疾病的曾文欽在「湯姆熊歡樂世界」打電動，誘拐10男童到廁所，以折疊刀割喉，三審最終判他無期徒刑定讞。本案引發社會探討死刑存廢、精神疾病犯案的行為能力、司法精神鑑定等議題，間接推動了司法改革。

6年前謝女讀高一時，上網查台南地方法院的信箱，寄了好幾封信給曾參與「湯姆熊割喉案」的法官，希望法官能幫她完成學校的報告，這份報告是「夢想職業」調查，但沒有法官理他。

謝女不曉得我國法界有一個「法官不語」原則，法官在判決前，應扮演公正裁判角色，極盡所能的將意見充分表達在判決書內，判決後，若又對外表達意見，顯示判決書未充分表達，可視同法官的失責失職，所以才有「法官不語」。

不過，有位法官回了謝女的信，因為謝女的年紀跟他的女兒差不多，所以他冒險接受謝女訪問，協助她完成作業。法官也很好奇，這個想念法律的女高中生，未來會成為什麼樣子？

法官前幾天深夜加班時，發現謝女回信了，雖然謝女沒有唸法律系，但他還是很感動。法官回信說，他不期待、也不鼓勵年輕人念法律，因為法律一開始很無聊，他也是過了很久以後才覺得有趣，但是他曾跟女兒說：「如果一個人的專業能幫助別人，那是很棒的事情。」鼓勵謝女能找到人生的方向。

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