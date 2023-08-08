曾登Vogue雜誌！美女法官自曝罹患憂鬱症

美國德州哈立斯郡的行政首長、法官希達哥，7日公布將請假治療憂鬱症。（彭博資料照）

2023/08/08 09:19

〔即時新聞／綜合報導〕全美第3大郡德州哈立斯郡（Harris County）的行政首長、法官希達哥（Lina Hidalgo）7日透露，她得了憂鬱症，已告假1個月到州外接受治療。

據《路透》報導，民主黨籍的希達哥2018年首度當選德州哈立斯郡法官，並於2022年順利連任，該郡由「專員法院」（Commissioners' court）履行行政職能。

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「專員法院」是美國少見的地方制度，兼具行政、立法和司法等功能，職責包括通過預算、設定稅率、建設和維護道路等基礎設施，還有監督法院、監獄、圖書館、公園等。

哈立斯郡擁有490萬人口，是美國第4大都會區休士頓（Houston）的所在地。希達哥此前一直在選舉制度、警察經費等議題，與郡內共和黨籍官員僵持不下。

希達哥7日通過公開信對外表示，上月她被診斷出憂鬱症，並已向醫療機構尋求協助。希達哥說：「超過2100萬美國成年人罹患憂鬱症，我是其中之一。」希達哥也補充，希望能在9月初重返工作崗位。

希達哥今年4月曾接受「時尚雜誌」（Vogue）專訪，標題為「共和黨執政下的的德州民主黨新星希達哥」（Meet Judge Lina Hidalgo, a Young Democratic Star in GOP-led Texas）。全文聚焦休士頓都會區面臨的極端氣候威脅，及希達哥跨越黨派、尋求共和黨人合作的努力。

美國德州哈立斯郡的行政首長、法官希達哥，7日公布將請假治療憂鬱症。（法新社資料照）

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