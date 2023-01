美國飛機迫降公路「撞到卡車」起火燒毀

2023/01/24 14:04

〔即時新聞/綜合報導〕美國德州22日發生一起飛機起火事故,當時一架小型飛機因失去動力,緊急迫降在休士頓(Houston)西北部一條公路上,過程中撞上一輛卡車車頂,觸地後起火,所幸未造成任何人員傷亡。

據《福斯新聞》報導,當地22日上午11時許,一架單引擎飛機正前往某處時,因途中失去動力,飛行員向空中交通管制中心提出緊急迫降,飛機隨即在休士頓的一條高速公路降落,觸地後,飛機撞上一輛卡車的車頂起火,駕駛艙濃煙密布,消防單位獲報後,趕往現場處理,所幸無人員傷亡。

請繼續往下閱讀...

事發後,空中交通管制中心調度員表示,機身明顯被燒毀且已呈焦黑,「(狀況)不是很好,他們著火了...緊急服務部門要盡快」。

TxDOT crews on scene of hazmat/ plane crash incident on SH 99 at Telge. Currently all eastbound lanes of SH 99 blocked at Telge. FAA on scene investigating. Once plane is removed, crews will begin hazmat cleanup. pic.twitter.com/lz3AB4UHlO