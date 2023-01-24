為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美國飛機迫降公路「撞到卡車」起火燒毀

    美國德州一架小型飛機失去動力，緊急迫降撞上一輛卡車後起火。（圖翻攝自推特@TxDOTHouston）

    美國德州一架小型飛機失去動力，緊急迫降撞上一輛卡車後起火。（圖翻攝自推特@TxDOTHouston）

    2023/01/24 14:04

    〔即時新聞／綜合報導〕美國德州22日發生一起飛機起火事故，當時一架小型飛機因失去動力，緊急迫降在休士頓（Houston）西北部一條公路上，過程中撞上一輛卡車車頂，觸地後起火，所幸未造成任何人員傷亡。

    《福斯新聞》報導，當地22日上午11時許，一架單引擎飛機正前往某處時，因途中失去動力，飛行員向空中交通管制中心提出緊急迫降，飛機隨即在休士頓的一條高速公路降落，觸地後，飛機撞上一輛卡車的車頂起火，駕駛艙濃煙密布，消防單位獲報後，趕往現場處理，所幸無人員傷亡。

    事發後，空中交通管制中心調度員表示，機身明顯被燒毀且已呈焦黑，「（狀況）不是很好，他們著火了...緊急服務部門要盡快」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    購買年齡上調至21歲 紐約通過加強管制半自動步槍法案
    2022/06/03 17:06

    購買年齡上調至21歲 紐約通過加強管制半自動步槍法案
    德州小學槍擊案21死 川普演說再拋「教師擁槍」訴求
    2022/05/28 20:22

    德州小學槍擊案21死 川普演說再拋「教師擁槍」訴求

    FERRAGAMO 2023 農曆新年限定系列
    美德州休士頓運動酒吧傳槍戰 波及旁觀者1死3傷
    2022/04/09 22:33

    美德州休士頓運動酒吧傳槍戰 波及旁觀者1死3傷
    川普合體印度總理造勢 5萬人前耍麻吉狂搶印裔票
    2019/09/23 19:49

    川普合體印度總理造勢 5萬人前耍麻吉狂搶印裔票
    國際今日熱門

    2023春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播