母淚灑國民法庭 女兒一句「哥哥死了，還有我」讓她勇敢活下去

死者71歲的母親林惠珍提起孝順兒枉死酒駕輪下，曾撞牆尋短，在女兒陳美琪（左） ，勸阻下才打消尋短念頭 。（記者林嘉東攝）

2023/08/04 22:49

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〔記者林嘉東／基隆報導〕「兒子是一個很孝順的小孩！」基隆地院國民法庭今天在宣判前，傳喚死者的母親到庭表達是否原諒被告，與要判被告多少年時，陳母數度落淚指出，兒子死後讓她頓時失去經濟與生活依靠，多次撞牆，甚至想跳海尋短，女兒怕她再尋短，哭著說：「哥哥死了，還有我，不要這樣！」，她才有活下去的勇氣；讓法官也為之動容。

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死者71歲的母親林惠珍在法官面前，講到家中獨子對她的好淚流滿面指出，先生已往生10年，10年來都是兒子陪在他身旁，兒子未婚，每天下班後都回家，晚上大約7點就會準時到家陪她吃晚餐，十年如一日，隔天清晨5點多就到樓下超商買杯咖啡、早點出門上班，生活作息正常，想不到那天出去上班後，就再也沒回來。

兒子被撞死那天，還是鄰居跑來告訴她，她雙腿發軟被鄰居攙扶下樓，她看到被告把兒子撞到支離破碎，久久站不起來哭說：「我的心肝兒子」兒子這一死，讓她成了孤單老人。

陳母淚流滿面說，兒子當保全員每月3萬元的薪水，扣除須按月支付住在安養中心、高齡103歲祖母7000元開銷，留一點零花後，剩下的錢都交給她保管，是家中經濟唯一來源。

兒子死後她晚上睡不著，整天淚流滿面，數度想尋死，女兒怕她又尋短，哭著說：「哥哥死了，還有我」，她才有活下去的勇氣。

死者妹妹陳美琪則說，媽媽在哥哥死後，數度尋死，她怕媽媽尋短，辭去工作，搬回家跟媽媽住；以前哥哥還在時，每天下班都會回家跟媽媽一起吃晚餐，高男酒駕把哥哥撞死，把他們原本完整的家撞到支離破碎。

陳女氣憤說，酒駕實在是太可惡，把他們原本和樂的家都摧毀了，她與媽媽都希望法官能判高男重刑。

判決下午出爐，合議庭判處高翊峻9年徒刑，被害人的委任律師李蕙君指出，她還沒告訴家屬判決結果，但她認為，同是酒駕撞死人，高翊峻酒駕撞死人被判9年；北院國民法官上週才判無照酒駕撞死人的李佳修7年2月，表面上看起來高被判9年似乎比較重，但李有認罪，高卻不認罪，還狡辯能安全駕駛，犯後態度不佳，才會被法官重判。

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