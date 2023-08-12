向老闆娘示好遭拒！高雄冰店遭4惡煞持拔釘器狠砸 警逮2嫌

附近監視器畫面拍到3名犯案男子（紅圈處）。（民眾提供）

2023/08/12 23:46

首次上稿 21:58

更新時間 23:46（新增案情、照片）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市鼓山區博愛二路1家知名蔗片冰，今（12日）晚上6點多遭4名惡煞砸店，據了解，案發時有4名男子共乘1輛轎車，其中3名乘客下車持拔釘器的鐵棒，往冰店的玻璃門、戶外盆栽狠砸，警方已迅速找到開車駕駛劉男和其中1名犯案的蘇男，蘇男疑似在砸店時，造成右手指開放性骨折已送醫治療。

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據悉，晚間店家營業時間，突然遭人持鐵棒上門破壞玻璃門和盆栽，犯案過程僅約30秒即迅速上車走人，現場店家及客人未有人受傷，警方獲報後立即前往現場處理，現場還留有1支凶嫌犯案的拔釘器，經調閱相關監視以車追人，晚間已找到開車男駕駛和1名砸店導致自己手受傷骨折的男子，另2男仍在查緝中，並將進一步釐清案發原因。

據傳，冰店遭砸疑似店家與人有感情糾紛，記者晚間前往冰店，店員已將鐵門半拉下並清理現場碎玻璃，和遭砸毀的盆栽等物品，對於案發原因表示不便說明。

警方晚間說明，晚間6點多有3名穿著黑衣的男子晚間持棍棒砸店家門口盆栽及3面玻璃，隨即徒步搭乘接應的白色轎車離去，現場留有1把鐵橇疑為行凶歹徒所遺落。

初步了解，去年曾有男子向店家老闆娘示好遭拒，在今年1月及6月曾傳「等著出事」訊息挑釁，店家懷疑為該男所為，警方成立專案小組全力查緝，晚間在三民區洗車場找到犯案後送洗的車輛及司機劉男（32歲），車上留有血跡及槌柄1把，另在聯合醫院找到砸玻璃自傷左手前往就醫的蘇男（24歲），其他共犯已掌握身分，正積極查緝中。

警方表示，這起案件涉案人以暴行致使被害人心生畏懼，全案將依妨害秩序、毀損罪嫌送辦，並主動建請高雄地檢署聲押。

劉男開車載3名男子到冰店砸店。（民眾提供）

警方在轎車上發現疑似嫌犯犯案的棍棒。（民眾提供）

冰店現場嫌犯遺落的鐵橇。（民眾提供）

男子砸店卻傷到自己，造成右手指開放性骨折在醫院治療。（民眾提供）

高雄市博愛路一家冰店晚間遭人持鐵棍砸店，玻璃門和盆栽碎成一片。（記者許麗娟攝）

冰店外的盆栽也受波及。（記者許麗娟攝）

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