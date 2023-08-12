助選員300元買1票 彰化大村鄉代賴英瑜當選無效

大村鄉代表賴英瑜。（翻攝自賴英瑜臉書）

2023/08/12 17:06

〔記者顏宏駿／彰化報導〕去年九合一大選彰化地檢署查獲，彰化縣大村鄉民代表候選人賴英瑜的助選員呂男為她買票，雖然僅有現金300元，且只買1票1人，檢方仍對賴瑛瑜提起當選無效之訴，案經彰化地院審理，今判處賴英瑜當選無效，全案可上訴。

該案在大村鄉鬧得沸沸揚揚，因為賴英瑜的選區競爭激烈，她後來在七選三的選局中以1053票脫穎而出，但賄選案讓她的當選蒙上陰影，果然選後彰化地檢署對賴英瑜提出當選無效之訴。但鄉民紛紛揣測，「好不容易選上代表，有可能因為買1票300元而去職嗎？」結果今天答案揭曉，賴英瑜一審當選無效，未來她只有一次機會，若高等法院仍維持原判，就得去職。賴英瑜今天說，她是被陷害的，她一定會上訴。

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涉嫌幫賴英瑜買票的呂男，去年11月16日下午騎機車到好友楊男住處，拿出300元給楊，說「拜託、代表投那個女的」，楊說「好、好」，楊便收下300元。檢方於選前2天收到情資，通知楊到庭訊問、並持搜索呂男住處，查扣41份競選文宣。

賴英瑜在法庭上堅稱不認識呂男，呂更非其助選員，她是被陷害的，但法官認為，呂男家中查獲41份賴的競選文宣，賴英瑜所辯不足採信。今年4月判呂男1年6月徒刑、緩刑4年，應向公庫支付3萬元。

法官說，選罷法第99條第1項所指的賄選行為者，應擴張解釋包含樁腳之行為在內，該法刻意未指明其行為主體（不侷限當選人），係考量賄選之查察不易，候選人如指使其工作人員進行賄選，蒐證上極為困難，法律如嚴格限制需舉證至候選人本人親自行賄，或親自指使其工作人員行賄，勢將形成大量無法舉證之「行賄黑數」，無異漠視候選人假工作人員之手行賄而不管，對我國選舉制度之公平、公正及民主政治，更造成莫大傷害。

法官指出，呂男為被告直接或間接認可之助選員，被告對競選團隊工作人員負有選任、監督之責，並對該工作人員之行為負責，不論該人員為當選人服勞務，有無掛名或職銜為何，係屬有償、無償或是否受領任何形式之薪資或報酬，基於損益同歸原理，即應視為當選人本人所為。

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