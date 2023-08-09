為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

大溪警長率隊向關聖帝君祈福 遊街展示優勢警力

大溪警分局沿遶境路線巡視，並到普濟堂參拜，一同祈求遶境平安及慶典維安各項任務圓滿。（圖由大溪警分局提供）

大溪警分局沿遶境路線巡視，並到普濟堂參拜，一同祈求遶境平安及慶典維安各項任務圓滿。（圖由大溪警分局提供）

2023/08/09 16:45

〔記者李容萍／桃園報導〕農曆6月24日（今年國曆8月10日）是關聖帝君聖誕，桃園市大溪普濟堂今（9日）起一連兩天慶祝關聖帝君誕辰節日，辦理大規模的迎神遶境及宗教民俗技藝活動，大溪警分局為確保活動期間秩序，共同維護大溪優質宮廟及陣頭文化，在桃園客運大溪站2樓設立前進指揮所，並申請保安警察大隊、交通警察大隊及其他各分局總計110名支援警力，投入此次安維勤務，採機動服勤，迅速到場，遏止不法，快速打擊犯罪。

有鑑於大溪廟會慶典遶境往年總是有零星打架事件，今日近午，由大溪警分局長徐坤隆帶隊，沿遶境路線巡視，並到普濟堂參拜，一同祈求遶境平安及慶典維安各項任務圓滿，同時也讓支援警力能更加熟悉地形及現場狀況，遇有緊急情況，能迅速到達，而遶境前的路線巡視和警力展示，堪稱遶境「最大團」。

對於以往有網友猛酸不管出動多少警力，有「8+9」故意鬧事一樣會鬧，對此，大溪警分局也說明，大溪老城區道路窄狹，一旦人潮壅擠容易致生推擠，大溪警方第一時間即將人群隔離，未發生事端，大溪分局將盡全力維持廟會遶境安全，也請參加遶境民眾共同維護優質宮廟及陣頭文化。

另外，因這兩天氣溫飆高，大溪警分局擔心員警38小時接力服勤時間長，天氣又炎熱，導致體力流失過快與休息問題，在前進指揮所內設置行動補給站，提供飲水、運動飲料等多樣化的食物供服勤同仁使用，以利迅速回復體力，並以前進指揮所、興福守望相助隊及康莊、民權路口便利商店等區供預備警力、休息人員待命，負責機動支援，讓同仁有個輪替遮陽休憩的場所。

大溪警分局呼籲參加遶境民眾一同維護大溪優質宮廟文化活動，不要有暴力滋事發生，活動期間重要道路均有派遣員警疏導交通，除聽從員警指揮管制、疏導，若遇有需協助或反映情事，可透過電話報案外，也可就近請交通疏導的員警協助幫忙。

大溪警分局沿遶境路線巡視，並到普濟堂參拜，一同祈求遶境平安及慶典維安各項任務圓滿。（圖由大溪警分局提供）

大溪警分局沿遶境路線巡視，並到普濟堂參拜，一同祈求遶境平安及慶典維安各項任務圓滿。（圖由大溪警分局提供）

大溪警分局沿遶境路線巡視，並到普濟堂參拜，一同祈求遶境平安及慶典維安各項任務圓滿。（圖由大溪警分局提供）

大溪警分局沿遶境路線巡視，並到普濟堂參拜，一同祈求遶境平安及慶典維安各項任務圓滿。（圖由大溪警分局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
拜對財源滾、拜錯會虧本！關公神像分文武 2種人不要拜
2023/08/09 14:11

拜對財源滾、拜錯會虧本！關公神像分文武 2種人不要拜
桃園大溪慶關聖帝君聖誕 社團簽遶境行動公約、警方祭交管
2023/08/05 16:10

桃園大溪慶關聖帝君聖誕 社團簽遶境行動公約、警方祭交管

FIT鞏固核心基群
「大溪大禧」慶典活動登場 桃市府揪40家旅宿優惠助遊好山水
2023/07/27 20:56

「大溪大禧」慶典活動登場 桃市府揪40家旅宿優惠助遊好山水
左營廟會鞭炮釀空污 高雄市府連開27罰單
2023/07/24 10:35

左營廟會鞭炮釀空污 高雄市府連開27罰單

NISSAN ALTIMA 不只拉風更走「心」
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播