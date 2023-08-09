大溪警長率隊向關聖帝君祈福 遊街展示優勢警力

大溪警分局沿遶境路線巡視，並到普濟堂參拜，一同祈求遶境平安及慶典維安各項任務圓滿。（圖由大溪警分局提供）

2023/08/09 16:45

〔記者李容萍／桃園報導〕農曆6月24日（今年國曆8月10日）是關聖帝君聖誕，桃園市大溪普濟堂今（9日）起一連兩天慶祝關聖帝君誕辰節日，辦理大規模的迎神遶境及宗教民俗技藝活動，大溪警分局為確保活動期間秩序，共同維護大溪優質宮廟及陣頭文化，在桃園客運大溪站2樓設立前進指揮所，並申請保安警察大隊、交通警察大隊及其他各分局總計110名支援警力，投入此次安維勤務，採機動服勤，迅速到場，遏止不法，快速打擊犯罪。

有鑑於大溪廟會慶典遶境往年總是有零星打架事件，今日近午，由大溪警分局長徐坤隆帶隊，沿遶境路線巡視，並到普濟堂參拜，一同祈求遶境平安及慶典維安各項任務圓滿，同時也讓支援警力能更加熟悉地形及現場狀況，遇有緊急情況，能迅速到達，而遶境前的路線巡視和警力展示，堪稱遶境「最大團」。

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對於以往有網友猛酸不管出動多少警力，有「8+9」故意鬧事一樣會鬧，對此，大溪警分局也說明，大溪老城區道路窄狹，一旦人潮壅擠容易致生推擠，大溪警方第一時間即將人群隔離，未發生事端，大溪分局將盡全力維持廟會遶境安全，也請參加遶境民眾共同維護優質宮廟及陣頭文化。

另外，因這兩天氣溫飆高，大溪警分局擔心員警38小時接力服勤時間長，天氣又炎熱，導致體力流失過快與休息問題，在前進指揮所內設置行動補給站，提供飲水、運動飲料等多樣化的食物供服勤同仁使用，以利迅速回復體力，並以前進指揮所、興福守望相助隊及康莊、民權路口便利商店等區供預備警力、休息人員待命，負責機動支援，讓同仁有個輪替遮陽休憩的場所。

大溪警分局呼籲參加遶境民眾一同維護大溪優質宮廟文化活動，不要有暴力滋事發生，活動期間重要道路均有派遣員警疏導交通，除聽從員警指揮管制、疏導，若遇有需協助或反映情事，可透過電話報案外，也可就近請交通疏導的員警協助幫忙。

大溪警分局沿遶境路線巡視，並到普濟堂參拜，一同祈求遶境平安及慶典維安各項任務圓滿。（圖由大溪警分局提供）

大溪警分局沿遶境路線巡視，並到普濟堂參拜，一同祈求遶境平安及慶典維安各項任務圓滿。（圖由大溪警分局提供）

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