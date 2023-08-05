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    助美製病毒謠言士檢分案調查 民眾勿轉傳以免觸法

    針對網路謠傳抽台人血液助美製毒，台北榮民總醫院已報案。（資料照）

    針對網路謠傳抽台人血液助美製毒，台北榮民總醫院已報案。（資料照）

    2023/08/05 18:06

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    網傳配合美國P4實驗室製病毒 中研院嚴正聲明：子虛烏有假訊息

    〔記者吳政峰／台北報導〕網路近日謠傳一則假訊息，中央研究院的「台灣精準醫療計畫」，要台北榮民總醫院上繳15萬名台灣民眾的血液樣本，供美國P4實驗室製造病毒，滅絕中國人。由於內容涉及恐嚇公眾與妨害名譽，且中研院與北榮已否認訊息的真實性，士林地檢署已分案調查。

    至於轉傳者恐有觸犯刑法151條恐嚇公眾罪與310條的加重誹謗罪的疑慮，最重可處2年刑；而313條的加重妨害信用罪，則可處3年刑，民眾若收到該則假訊息，切勿轉傳，以免觸法。

    內容為「榮總被分配上交中央研究院15萬血液樣本！台灣醫療精準計劃，就是配合美國P4，抽取一百萬台灣人的血液樣本，交給美國在台灣AIT內，製造病毒滅絕中國人。」的假訊息，近期透過社群平台不斷散布，不只意圖詆毀台美兩國聲譽，還誣指中研院與北榮是幫凶。

    兩單位先後發出聲明駁斥，北榮則於4日報案；士林地檢署看到聲明後，同日主動和台北市警局北投分局聯繫，確認案情，現已指分給辦過台版柬埔寨的機動組主任曾揚嶺偵辦，目前暫時朝恐嚇公眾、妨害名譽、妨害信用等罪偵辦。

    中研院聲明指出，台灣精準醫療計畫（TPMI）為該院和國內各大醫學中心合作的學術研究計畫，目的是透過民眾參與基因體檢測分析，建立台灣本土的基因庫數據，以找尋我國常見疾病的風險因子。

    中研院表示，該計畫執行均依照我國《人體研究法》規定，並經院內及合作醫院醫學研究倫理委員會審查通過，計畫建置有「資料儲存系統」，安全存放來自合作醫療體系的病歷資料與基因資料，絕無資料提供或將民眾血液外洩國外情事。網路謠傳「本計畫配合美國P4實驗室」等，全部都是子虛烏有的謠言，呼籲民眾切勿以訛傳訛。

    北榮聲明指出，台灣精準醫療計畫是中央研究院所執行多中心研究計畫，期盼建立國人常見疾病的風險評估模式，以促進精準健康發展。

    北榮強調，網路所言純屬虛構、荒唐無稽，不但影響公眾健康，且破壞學術研究倫理與精神，居心叵測，令人遺憾！因言論涉誣衊榮總及我國公衛醫療，除要求散布者立刻道歉並收回不實的言論，同時報請檢警追查，斷絕錯假之害。

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