犯保法新制「以家庭為中心」 租屋、托育、教育都補助

法務部4日說明犯罪被害人權益保障法新制。（記者吳政峰攝）

2023/08/05 00:00

〔記者吳政峰／台北報導〕犯罪被害人權益保障法2月8日經總統公布修正名稱及全文103條，其中第2章「保護服務」章7月1日施行。法務部4日說明，新制「以家庭為中心」，並提供更完善的經濟支持服務，今年度行政院及主計總處已同意動支第二預備金，用以推動各項保護服務措施共計新台幣4671萬元，並將挹注保護機構增加46名人力。

法務部表示，新法第2章增加為22條，明定保護服務權、經濟支持權、訴訟協助權、知情及隱私權、人身安全保障等各面向的權利，除以「被害人權益」為核心明文化保護服務內涵外，更建構「以家庭為中心」工作模式，並提供個別化服務。

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法務部指出，新法依家庭生態系統理論，犯罪被害事件發生後，不僅僅是被害人本人遭遇不幸，其家屬亦屬受犯罪嚴重影響的對象之一，故將家屬明確列入服務對象。另參考學者建議，針對不同犯罪被害人或家屬所提供服務，應以其不同風險及需求評估為基礎，並增加服務次數、金額上之彈性運用。

法務部強調，為提供被害人家庭更完善的經濟支持服務，新法增訂保護機構及分會得依需求評估結果，核發各項經費補助，包括緊急生活扶助及喪葬費用；醫療費用與身心治療、諮商及輔導費用；訴訟、非訟費用及律師費用；安置費用及房屋租金；生活費用、教育費用、托育及托顧費用，幫助犯罪被害人短期面臨金錢缺口的燃眉之急。

針對重傷被害人部分，新法特別增訂保護機構應規劃及執行銜接照顧服務措施，並對於無法自理生活者，經評估後提供必要的經費補助，例如：日間照顧及住宿式照顧費用、居家照顧費用補助、輔具費用等及其他銜接照顧服務措施。生活重建的協助範圍，也擴充為提供或協助運用生活扶助資源、就業媒合、職業訓練、創業小額貸款，使其得以慢慢安心回歸正常生活。

新法還明定司法人員應提供犯罪被害人偵審中的必要協助，且於執行職務發現被害人或其家屬符合法律扶助法所定申請要件時，應告知其得依法提出申請。此外，本次修法創建「故意犯罪行為死亡者家屬之強制訴訟協助制度」，也就是「因他人故意犯罪行為致死亡者之家屬，與其他涉及重大公益或社會矚目案件，經保護機構指定之犯罪被害人或其家屬，於偵查或審判中未選任律師擔任代理人、告訴代理人或訴訟參與代理人者，保護機構或分會應主動徵詢其意願後，委請律師擔任之」，以期衡平並保障被害人權益。

法務部指出，行政院及主計總處已同意動支本年度第二預備金4671萬元，用以推動各項保護服務措施，並將挹注保護機構增加46名人力；2024年預算則初步匡列補助保護機構3.6億元，除再增加68位工作人員外，其中約1.8億元則用於發放犯罪被害人及其家屬各項經費補助，及提供保護服務。

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