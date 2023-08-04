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    首頁　>　社會

    寶成前副總羊曉東性騷 中市府開罰30萬理由出爐

    寶成集團前副總經理、前台中市政顧問羊曉東。（資料照，本報合成）

    寶成集團前副總經理、前台中市政顧問羊曉東。（資料照，本報合成）

    2023/08/04 15:17

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕知名上市公司寶成集團前副總經理、前台中市政顧問羊曉東6月被市議員林祈烽爆料疑對女員工性騷擾，勞工局調查後以違反《反性別工作平等法》開罰寶成30萬元，寶成在知悉申訴人遭受職場性騷擾時，未依法啟動調查程序、也無有效的糾正及補救措施。

    寶成集團前副總羊曉東遭3名員工指控性騷擾案，勞工局長張大春指出，目前為1名員工提出書面申請控訴，並指稱大約在2016、2017年時遭到性騷時，向當時的沈姓經理反映，卻被回覆離開現場就好，即無下文。

    張大春說，接獲申訴案件立即派員進行了解，並請該公司對性騷擾的調查處理情形提供說明，後續並訪談相關人員及蒐集相關事證，提請市府性別工作平等會審議，寶成接獲申請性騷案後未依啟動處理，也未依法將行為人調離現職，而與申請人仍接觸。

    市府性別工作平等會在7月13日、27日開會審議，委員會審酌相關事證，認定該公司於知悉申訴人遭受職場性騷擾情事時，未依法啟動調查程序、未以審慎態度正視該事件對申訴人及整體職場工作環境的影響，亦未依法積極採取立即有效的糾正及補救措施，且該公司為上市事業單位，已具備設置專責人員辦理法遵的規模，依性平法開可開罰10萬至50萬，最後決議開罰30萬元。

    至於性騷案行為調查，張大春指出，目前性平法未賦予公部門調查企業內性騷案行為，待明年3月8日新法上路後，員工不服企業調查結果，可向公部門申訴，地方主管機關認定可採取必要處置。

    寶成集團前副總經理、前台中市政顧問羊曉東。（資料照）

    寶成集團前副總經理、前台中市政顧問羊曉東。（資料照）

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