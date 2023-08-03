竹北天坑電磁波檢測出爐 發現疑似疏鬆區建議地質改良

針對新竹縣竹北市「豐采520」建築基地旁發生天坑事件，當地十興里長毛振福委託第三方技師團隊，採電磁波進行檢測。（毛振福提供）

2023/08/03 23:00

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市「豐采520」建築基地旁發生天坑事件，當地十興里長毛振福辦公室委託第三方技師團隊，採非破壞的被動式電磁波進行檢測，3日晚說明檢測結果，除莊敬六街及勝利二路道路下方部分淺層有疑似疏鬆區，其餘區域尚屬正常，除建議疑似疏鬆區進行地質改良，也建議建案監測增加鄰近社區地盤穩定性與不同地層地下水壓力監測，以確保社區安全無慮。

受託技師拱祥生簡報表示，目前莊敬六街天坑下方，並未發現有明顯疏鬆區。莊敬六街及勝利二路交界處及周遭有疑似大範圍疏鬆區，宜再進一步確認其範圍及進行處置。而莊敬六街靠近檔土措施處，部分區域有疏鬆區。目前「豐采520」搶險已達一定進度，建議透地雷達掃描，可視自動化監測若有異常，再進一步進行。

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拱祥生也說，莊敬六街及勝利二路交界處疑似疏鬆區，基於道路開通已達一定年限，暫無立即危險，惟長期可能有沉陷疑慮。對於道路疑似疏鬆區，他認為仍應進行地質改良，才能確保天坑不再發生，並採配套措施及步驟，才能事半功倍。

同時，他建議建案監測可適度增加鄰近社區地盤穩定性，與不同地層地下水壓力監測，以確保社區安全無慮。原則上，當「豐采520」建案大底完成，則開挖安全風險將會降低。

另外，新竹縣政府上月25日公布，豐邑建設提交台中市土木技師公會鑑定報告，結論指出道路坍塌原因為道路原路基回填不實、長期土壤流失，以及工地地下室開挖長期抽地下水導致。

社區居民質疑建案為何長期抽水？拱祥生也提出看法，根據目前資訊，「豐采520」建案抽水以開挖面為主，這是開挖必要之惡，目的在確保開挖順利進行及開挖面穩定，重點是周遭地盤水壓力應確實監測，當整體大底完成及應力達到平衡，應逐步停止抽水。

竹北市十興里長毛振福辦公室委託第三方技師團隊，採電磁波進行檢測，3日晚說明檢測結果。（毛振福提供）

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