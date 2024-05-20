獨家》基隆殺人未遂犯脫逃還偷飲料 警下令加強巡邏密度

監視器拍下簡男逃逸時的模樣。（記者吳昇儒翻攝）

2024/05/20 22:25

〔記者吳昇儒／基隆報導〕罹患思覺失調症的男子簡郁紘去年1月犯下殺人未遂案件，被判處3年徒刑，執行前施以監護5年，今年3月安排到基隆某精神醫院監護。未料，昨日上午，簡男卻趁放風時逃逸。基隆警方獲報後，趕緊通知台北地檢署，檢察官也發出拘票並通緝。基隆市警局除了祭出獎勵外，更要求同仁加強巡邏，務必迅速將簡男逮捕到案。

據了解，基隆市警察局昨日下午2時30分，接獲某精神病院吳姓護佐報案指出，院內39歲的患者簡郁紘於同日上午10時許，放風時翻出院外，趁隙從醫院離去。

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警局立刻通報台北地檢署，檢方立即開出拘票，並請警方協尋，檢警也同步聯繫簡男母親，確認他並未返回到新北的家中。

警方透過監視器發現，並調閱周邊監視器，發現簡男離開時，著白色上衣、黑色長褲、外穿長袖方格紋襯衫，一路往基隆市區，呼籲民眾若有發現，請趕緊通報。

台北地檢署昨日則依保安處分執行法第29條規定對簡男發布通緝，由刑事局發布重要緊急查緝專案，將全力追緝簡男到案。

據悉，簡男因身無分文，且無手機可以聯繫，一路從醫院走到基隆市區，過程中因身無分文，偷走商店的飲品，犯下竊盜案，引起警方強烈關注。

基隆市警察局今日也發布訊息指出，請各分局外勤（所）隊加強巡邏密度，特別針對便利超商、賣場、車站、宮廟，及遊民易聚集處所，全力地毯式巡邏查訪，如有查獲或通報情資者，立即從優敘獎及頒發獎勵金。

男子簡郁紘逃逸後偷走超商飲品，讓警方高度繃緊神經，加強巡邏，避免他再次犯案。（翻攝自刑事局網站）

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