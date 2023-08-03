8/3今彩539頭獎開出3注！800萬獎落桃園、高雄

8月3日今彩539頭獎開出3注！800萬獎落桃園、高雄。（資料照、圖擷取自台灣彩券官網；本報合成）

2023/08/03 22:18

〔即時新聞／綜合報導〕8月3日開獎的第112000184期今彩539頭獎開出3注，每注可得800萬元，由桃園市大園區田心里中正西路32號1樓「益利多彩券行」、高雄市鳳山區自強二路248號「大盟彩券行」、高雄市岡山區壽天路122號「招財神彩券行」開出；第112000062期威力彩、第112000184期雙贏彩均摃龜。

第112000184期今彩539中獎號碼為「03、09、12、30、33」，頭獎3注中獎，每注可得800萬元；貳獎177注中獎，每注可得2萬元；參獎6151注中獎，每注可得300元；肆獎6萬4560注中獎，每注可得50元。

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第112000062期威力彩中獎號碼為「第一區：17、18、21、25、27、33」，第二區：04」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎4注中獎，每注可得15萬元；肆獎22注中獎，每注可得2萬元；伍獎158注中獎，每注可得4000元；陸獎1129注中獎，每注可得800元；柒獎2141注中獎，每注可得400元；捌獎1萬1832注中獎，每注可得200元；玖獎1萬5809注中獎，每注可得100元；普獎2萬6527注中獎，每注可得100元。

第112000062期38樂合彩中獎號碼為「17、18、21、25、27、33」，五合摃龜；四合2注中獎，每注可得6萬7500元；三合75注中獎，每注可得5750元；二合1544注中獎，每注可得750元。

第112000184期雙贏彩中獎號碼為「03、04、05、07、10、11、12、14、16、17、21、24」，頭獎摃龜；貳獎3注中獎，每注可得10萬元；參獎115注中獎，每注可得500元；肆獎1077注中獎，每注可得100元。

第112000184期39樂合彩中獎號碼為「03、09、12、30、33」，四合3注中獎，每注可得21萬2500元；三合255注中獎，每注可得1萬1250元；二合8468注中獎，每注可得1125元。

第112000184期3星彩中獎號碼為「740」，正彩14注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000184期4星彩中獎號碼為「5139」，正彩10注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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