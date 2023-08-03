為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    8/3今彩539頭獎開出3注！800萬獎落桃園、高雄

    8月3日今彩539頭獎開出3注！800萬獎落桃園、高雄。（資料照、圖擷取自台灣彩券官網；本報合成）

    8月3日今彩539頭獎開出3注！800萬獎落桃園、高雄。（資料照、圖擷取自台灣彩券官網；本報合成）

    2023/08/03 22:18

    〔即時新聞／綜合報導〕8月3日開獎的第112000184期今彩539頭獎開出3注，每注可得800萬元，由桃園市大園區田心里中正西路32號1樓「益利多彩券行」、高雄市鳳山區自強二路248號「大盟彩券行」、高雄市岡山區壽天路122號「招財神彩券行」開出；第112000062期威力彩、第112000184期雙贏彩均摃龜。

    第112000184期今彩539中獎號碼為「03、09、12、30、33」，頭獎3注中獎，每注可得800萬元；貳獎177注中獎，每注可得2萬元；參獎6151注中獎，每注可得300元；肆獎6萬4560注中獎，每注可得50元。

    第112000062期威力彩中獎號碼為「第一區：17、18、21、25、27、33」，第二區：04」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎4注中獎，每注可得15萬元；肆獎22注中獎，每注可得2萬元；伍獎158注中獎，每注可得4000元；陸獎1129注中獎，每注可得800元；柒獎2141注中獎，每注可得400元；捌獎1萬1832注中獎，每注可得200元；玖獎1萬5809注中獎，每注可得100元；普獎2萬6527注中獎，每注可得100元。

    第112000062期38樂合彩中獎號碼為「17、18、21、25、27、33」，五合摃龜；四合2注中獎，每注可得6萬7500元；三合75注中獎，每注可得5750元；二合1544注中獎，每注可得750元。

    第112000184期雙贏彩中獎號碼為「03、04、05、07、10、11、12、14、16、17、21、24」，頭獎摃龜；貳獎3注中獎，每注可得10萬元；參獎115注中獎，每注可得500元；肆獎1077注中獎，每注可得100元。

    第112000184期39樂合彩中獎號碼為「03、09、12、30、33」，四合3注中獎，每注可得21萬2500元；三合255注中獎，每注可得1萬1250元；二合8468注中獎，每注可得1125元。

    第112000184期3星彩中獎號碼為「740」，正彩14注中獎，每注可得1萬2500元。

    第112000184期4星彩中獎號碼為「5139」，正彩10注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

    威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

    威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    8/3 威力彩、雙贏彩、今彩539開獎了！
    2023/08/03 20:58

    8/3 威力彩、雙贏彩、今彩539開獎了！
    不可思議生日禮物！公婆送一張彩券 她意外抱回8千萬大獎
    2023/08/03 12:17

    不可思議生日禮物！公婆送一張彩券 她意外抱回8千萬大獎

    Gogoro X MUJI 攜手打造極簡街頭主義

    失智症前兆勿輕忽 腦部保養就靠他！
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播