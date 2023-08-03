接到「落難神像」警察也毛毛的 廖大乙：可用2方式處理

民眾上個月發現自家後門出現一尊神像，交給警方，警方想到如果要銷毀神像，感覺也毛毛的。（警方提供）

2023/08/03 09:09

〔記者王捷／台南報導〕台南警方日前收到一尊「落難神像」，報案民眾聲稱打開自家後門，這尊「布袋和尚」神像就放在門前，讓他感覺很不好，警分局也煩惱，如果公告半年後，拾得人不願拿走，就得銷毀，這也讓警方覺得毛毛的。民俗專家廖大乙說，銷毀神像沒這麼複雜，只要廟方同意，可讓神像到金爐、或坐上王船火化，回歸本位。

警方在拾得物的規定中，認定500元以上的物品，公告半年後沒人領，那財物就歸屬於拾得人，如果拾得人不要，警方會請他簽一份放棄書，再過三個月就可以執行拍賣、銷毀、入公庫，但還有一種方式，是專屬物品類，拾得人如果不要這個物品，通常警方會請他簽一份領據，接著把物品銷毀。

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警方時常接到拾獲「落難神像」，通常是刻意將神像丟棄，公告也不會有人領走，銷毀神像的工作最後只能交到警方手上，但神像具有信仰價值，警方常常也不知道怎麼處理，一間警分局就曾經收過許多尊「落難神像」，甚至擺了神桌，專門「收容」神像。

廖大乙說，一些「落難神像」通常是在家中供奉，若家人認為影響運勢，神像就會被丟棄，尋找有緣人，這些「落難神像」在民俗信仰中，會被認為帶來不好的運勢，或是不知道怎麼處理，所以部分人會覺得警察機關可以鎮住這些「落難神明」，將神像送到警察機關。

警察機關如果撿到，如果因為信仰問題不能供奉，廖大乙說，要銷毀神像其實沒這麼複雜，只要到信仰中心，經過廟方許可，就能把神放進金爐火化，或是等王船祭典時，讓神像坐上王船，一同回歸本位。

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