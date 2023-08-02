為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    5盒檳榔也撿去派出所 警崩潰：還要想辦法變賣！

    有民眾撿到5盒檳榔交給派出所，讓警察覺得很頭痛，希望能修法。（資料照，記者王捷攝）

    有民眾撿到5盒檳榔交給派出所，讓警察覺得很頭痛，希望能修法。（資料照，記者王捷攝）

    2023/08/02 23:41

    〔記者王捷／台南報導〕路邊撿到東西，民眾直覺是交給派出所，警方依拾得物辦法，食品、易腐物質，依規定要變賣，但台南有位民眾撿到5盒檳榔，也交給派出所，讓警員直呼，這東西到底要賣給誰？通常撿到食品，都是請拾得人代為保管或銷毀，但如果有人要領，食品銷毀了，又影響民眾權益，讓警方喊頭痛，希望能修法，讓警察機關能自行判斷食物是否能銷毀。

    在撿到東西的時候，警方會依據自己的判斷，將這些拾得物分為500元以上，或是以下，如果是500元以上，那就會公告半年，如果都沒有人領這個拾得物就會交給拾得人，如果是500元以下則是公告15天，但撿到食物沒有詳細規定，警察很頭痛，警員說，這些食物沒地方保存，有些民眾堅持要撿來機關，因為擔心不交給警察，會被提告侵占遺失物。

    依民法806條，僅規定如果撿到易腐壞的東西時，警察機關可以拍賣變換成金錢保管，承辦遺失物的警員說，警察機關要舉辦拍賣，要耗費很多行政資源，如果路邊撿到一包鹽酥雞，公文要會同一大堆警察機關定價，能舉辦拍賣會的時候，這包鹽酥雞都不知道在冰箱冰幾天了，跟撿到檳榔一樣，就算保存很好，是要賣給誰？法令跟實務上有落差。

    警員透露，撿到食物的拾得人，通常警員會跟他們溝通，請拾得人帶回保管或丟掉，同時機關也會列入紀錄，不用擔心會觸犯侵占遺失物的問題，目前還沒見過丟掉食物的遺失人到派出所領回丟失的食物。

    但是，如果哪天遇到遺失人來找，結果警察機關又銷毀了，警員說，會因為小小一包食物，公家機關就侵犯到民眾的權益，只能任由遺失人檢舉或提告，真希望能修法，至少規定這種易腐物能讓警察機關自行判斷能否銷毀或保存幾天，不然銷毀食物都像在走鋼索。

    律師洪銘憲說，民法雖然有規定可變賣易腐物，警方在實務上的確很難操作，但銷毀食物警察機關可能又會有問題，應該要修法改善漏洞。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    桃園暗夜槍響！獵人兄弟違法打飛鼠 衍生受理報案延遲案外案
    2023/08/01 22:10

    桃園暗夜槍響！獵人兄弟違法打飛鼠 衍生受理報案延遲案外案
    櫻花妹遊台中錯過公車 警背裝備狂追200公尺攔車
    2023/08/01 13:09

    櫻花妹遊台中錯過公車 警背裝備狂追200公尺攔車

    明新地王「富來・森之青」風光水綠五星好宅
    誆稱雙證件遭盜用 老翁撥1通電話保住積蓄
    2023/08/01 11:46

    誆稱雙證件遭盜用 老翁撥1通電話保住積蓄
    男高市鳳山街頭大吼大叫 警一查竟是通緝犯
    2023/07/31 12:46

    男高市鳳山街頭大吼大叫 警一查竟是通緝犯

    元大日本龍頭企業基金8/1再次募集
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播