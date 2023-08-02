5盒檳榔也撿去派出所 警崩潰：還要想辦法變賣！

有民眾撿到5盒檳榔交給派出所，讓警察覺得很頭痛，希望能修法。（資料照，記者王捷攝）

2023/08/02 23:41

〔記者王捷／台南報導〕路邊撿到東西，民眾直覺是交給派出所，警方依拾得物辦法，食品、易腐物質，依規定要變賣，但台南有位民眾撿到5盒檳榔，也交給派出所，讓警員直呼，這東西到底要賣給誰？通常撿到食品，都是請拾得人代為保管或銷毀，但如果有人要領，食品銷毀了，又影響民眾權益，讓警方喊頭痛，希望能修法，讓警察機關能自行判斷食物是否能銷毀。

在撿到東西的時候，警方會依據自己的判斷，將這些拾得物分為500元以上，或是以下，如果是500元以上，那就會公告半年，如果都沒有人領這個拾得物就會交給拾得人，如果是500元以下則是公告15天，但撿到食物沒有詳細規定，警察很頭痛，警員說，這些食物沒地方保存，有些民眾堅持要撿來機關，因為擔心不交給警察，會被提告侵占遺失物。

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依民法806條，僅規定如果撿到易腐壞的東西時，警察機關可以拍賣變換成金錢保管，承辦遺失物的警員說，警察機關要舉辦拍賣，要耗費很多行政資源，如果路邊撿到一包鹽酥雞，公文要會同一大堆警察機關定價，能舉辦拍賣會的時候，這包鹽酥雞都不知道在冰箱冰幾天了，跟撿到檳榔一樣，就算保存很好，是要賣給誰？法令跟實務上有落差。

警員透露，撿到食物的拾得人，通常警員會跟他們溝通，請拾得人帶回保管或丟掉，同時機關也會列入紀錄，不用擔心會觸犯侵占遺失物的問題，目前還沒見過丟掉食物的遺失人到派出所領回丟失的食物。

但是，如果哪天遇到遺失人來找，結果警察機關又銷毀了，警員說，會因為小小一包食物，公家機關就侵犯到民眾的權益，只能任由遺失人檢舉或提告，真希望能修法，至少規定這種易腐物能讓警察機關自行判斷能否銷毀或保存幾天，不然銷毀食物都像在走鋼索。

律師洪銘憲說，民法雖然有規定可變賣易腐物，警方在實務上的確很難操作，但銷毀食物警察機關可能又會有問題，應該要修法改善漏洞。

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