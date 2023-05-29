蘇澳天祝宮開基神尊黑面媽祖遭竊，回家這條路走了32年。（圖由李俊陞提供）

2023/05/29 20:32

〔記者江志雄／宜蘭報導〕花蓮警方破獲神像竊案，意外尋獲宜蘭縣蘇澳天祝宮失竊的黑面媽祖，這尊黑面媽祖是宮內的開基神尊之一，被視為「武身」神明，專為信徒處理疑難雜症，1991年遭竊後，回家這條路走了32年。

蘇澳天祝宮是座媽祖廟，位在偏遠的大南澳海岸地區，1990年成立，主祀218公分高的「立身媽祖」，黑面媽祖也是開基神尊，卻在建宮一年後不翼而飛，宮方上週接獲通知才從花蓮接回返鄉。

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蘇澳天祝宮主委李俊陞說，天祝宮是她高齡90歲的岳母林李桂香創立，黑面媽祖金身失竊後，有通靈體質的岳母，常感受到黑面媽的「神靈」返宮，神明屢屢暗示金身在花蓮，但未明示地點，歷經30多年等待，終於盼到祂回來。

李俊陞說，一般媽祖神像多為粉紅色，蘇澳天祝宮黑面媽祖卻是黑面，根據岳母說法，祂屬於「武身」神明，幫信徒化解各種難題，很多人相信心誠則靈，闊別多年後重回「老家」，讓眾多信徒雀躍不已。

花蓮縣秀林鄉和平村一處宮廟內的2尊關聖帝君神像遭竊，新城警分局調閱監視畫面鎖定對象，逮捕涉案林姓男子，在住處另外搜出多尊神像，其中一尊黑面媽祖是蘇澳天祝宮30多年前遺失的神像，通知宮方歡喜迎回。

蘇澳天祝宮主祀218公分高的「立身媽祖」。（圖由李俊陞提供）

位在大南澳海岸地區的蘇澳天祝宮。（圖由李俊陞提供）

1990年成立的蘇澳天祝宮是座媽祖廟。（圖由李俊陞提供）

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