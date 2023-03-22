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    馬公一新社再傳神像遭竊 警方辦案陷入「膠著」

    馬公一新社整建，傳出兩尊神像遭竊。（記者劉禹慶攝）

    馬公一新社整建，傳出兩尊神像遭竊。（記者劉禹慶攝）

    2023/03/22 21:01

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕廟宇密度居全國之冠的澎湖縣，近日屢傳廟內古物遭竊，先是西嶼合界威揚宮蟒龍桌，遭到貍貓換太子；隨後又發生馬公「一新社」千里眼及順風耳兩尊2尊神明，突然不翼而飛，馬公警分局接獲報案後，呼籲各界踴躍提供線索，但似乎案情陷於「膠著」。

    馬公警分局表示，3月20日接獲許姓民眾報案，指稱同日下午2時40分許發現馬公市新村路「一新社」宮廟內所供奉其先前寄放在廟內的二尊神像不翼而飛，懷疑遭竊，因而報案。警方獲報後受理在案，並由鑑識人員到場採證，另調閱周邊監視器及查訪相關人，另也查訪轄區治安顧慮人口及易銷贓場所，並對於該處廟宇加強巡邏及守望，防止竊盜發生。

    馬公警分局長黃政龍呼籲，竊盜的行為不可取，法網恢恢，疏而不漏，千萬不要因一時貪念，做出觸犯法律的行為。民眾如有遭竊神像的相關線索，也請主動聯繫警方，共同創造良好生活環境及淨化社會治安。黃政龍的發言與以往警方的說法不同，昔日警方都表示已掌握特定涉案人選，此次罕見呼籲各界提供線索，似乎案件偵查陷入「膠著」。

    根據了解，「一新社」成立於清朝咸豐3年，也就是1853年。當時澎湖發生痢疾，媽宮一些文人學士為了挽救天災，勸人行善，於是設立「普勸社」，奉祀聖帝真君牌位，設木筆沙盤，請神降乩示事，成為台灣鸞堂的濫觴。清光緒13年（1887）才由馬公士紳林介仁出面改名為「一新社」，恢復宣講。

    原本放置千里眼、順風耳神像的供桌，現已空空如也。（記者劉禹慶攝）

    原本放置千里眼、順風耳神像的供桌，現已空空如也。（記者劉禹慶攝）

    一新社兩尊神像失竊，案情偵辦似乎陷入膠著。（民眾提供）

    一新社兩尊神像失竊，案情偵辦似乎陷入膠著。（民眾提供）

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