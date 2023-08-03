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    首頁　>　社會

    女子騎少年拉手摸胸摸下體 判刑6個月

    廖姓女子騎坐在少年身上，拉少年的手摸胸摸下體，被判處有期徒刑6個月。（情境照，與本案無關）

    廖姓女子騎坐在少年身上，拉少年的手摸胸摸下體，被判處有期徒刑6個月。（情境照，與本案無關）

    2023/08/03 09:07

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕廖姓女子去年11月在網路遊戲上認識當時未滿14歲的少年，今年3月到少年位於嘉義市的住家中，騎坐在少年身上，親吻、摸少年下體，還拉少年的手進自己的胸罩摸胸和下體；此事被少年母親得知後報警，經檢方起訴，嘉義地方法院以簡易判決處刑，依刑法第227條對未滿14歲男子為猥褻行為，判處廖女有期徒刑6個月，得易科罰金，可上訴。

    檢方起訴書指出，廖女去年11月透過網路遊戲「傳說對決」認識少年，今年3月19日下午在少年住處，未違反少年意願，騎坐在少年身上，先親吻少年嘴巴，再用雙手隔著褲子摸少年下體，並拉少年的手伸進自己的胸罩內摸胸，也拉少年的手摸自己的下體，以此方式對少年猥褻。

    檢警調查時，廖女坦承知悉少年未滿14歲，在當時確實有對少年做出猥褻行為，少年與廖女之間也有LINE的對話截圖，證明兩人交往經過。

    法院審理認為，廖女年紀輕，為滿足私慾，對未成年少年進行猥褻行為，對於被害人身心健康與人格發展有不良影響，實屬不該，並衡酌其坦承犯行，態度良好，尚未與告訴人、被害人達成調解及賠償，判處有期徒刑6月，得易科罰金。

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