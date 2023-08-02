網友見面先匯5萬元？ 女不從被傳砍人恐嚇片威脅

網友約見面被要求先匯5萬元，黃女不從被傳砍人恐嚇片威脅不利，求助警方才知詐騙手法，虛驚一場。（讀者提供）

2023/08/02 22:41

〔記者陳文嬋／高雄報導〕詐騙集團無所不用其極，網路交友約黃女於楠梓區咖啡廳碰面，不料黃女赴約後反被要求先匯款5萬元，黃女不從被傳持刀砍人恐嚇片，還被威脅將對她與家人不利，求助警方才戳破詐騙謊言，虛驚一場。

警方今表示，黃姓女子（26歲）日前於交友軟體，認識一名暱稱「芊芊」網友，雙方相約楠梓區一間咖啡廳見面，黃女先行到達咖啡廳後，突然收到「芊芊」傳來訊息，要求黃女拍攝身分證件，供她查驗身分，以確認不是警察。

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黃女驚覺有異，拒絕對方要求，「芊芊」竟惱羞成怒，傳多人持刀砍人恐嚇影片，威脅黃女稱若不拍證件，或未匯款5萬元保證金，就要對黃女及家人不利。

黃女感到害怕報案，楠梓警方據報到場處理，警方確認黃女未依對方要求匯款，告知這是典型「假交友、真詐騙」手法，協助她封鎖詐騙集團帳號，以杜絕後患。

警方表示，詐騙集團常藉由交友軟體先與被害人聊天獲取信任，再用照片、個資互換後，利用交友見面為由，誘騙被害人買點數或匯款，若被害人不聽從指示，即對被害人要脅。

警方提醒網路交友務必三思，見面可邀請多方朋友同行，若對方不熟悉就約見面，甚至提到匯款或購買點數，就是詐騙集團常用手法，封鎖拒接就是最好的選擇，一定要謹記防詐騙三要訣：保持冷靜、小心查證、打165反詐騙諮詢。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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