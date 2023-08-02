8歲童暑假陪阿嬤工作卻失足跌落魚塭溺斃 「人肉搜索鏈」救援畫面曝

消防人員以手拉手方式下水搜索。（消防局提供）

2023/08/02 11:45

〔記者陳彥廷／屏東報導〕暑假炎熱戲水要十分小心，屏東縣崁頂鄉昨天一名8歲男童失足跌入魚塭，經近逾1小時搜索後雖已找到男童，但男童已明顯死亡，今天進行相驗。

東港分局於昨天下午13時許接獲一名婦人報案，指孫子於崁頂鄉力社村走失，員警到場時，先於附近搜索但未果，報案的祖母懷疑孫子疑似掉入附近的魚塭中，警方立即通報消防單位到場搜尋；據悉，男童於暑假陪同姑姑及阿嬤到崁頂的工作地點，但不知道為何會進入魚塭，因現場無監視器，案情仍在釐清中。

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屏東縣消防局於13時22分接獲警方轉報，派遣崁頂、新園、東港、枋寮及第三大隊共計7車1艇13人前往，抵達現場後消防人員進入魚塭，並採水域搜索常見的手拉手式全面搜索，宛如「人肉搜索鏈」，雖在14時57分尋獲該男童，但男童已明顯失去生命跡象，並交由崁頂分隊救護車送往東港安泰醫院急救，但男童遭判定到院前死亡，警方製作家屬筆錄後，報請屏東地檢署檢察官相驗。

警方強調，暑假期間孩童應有專人陪伴，勿讓孩童單獨行動離開家人視線，嬉戲遊玩應在安全環境以免發生危險造成遺憾。

警方前往協助搜尋男童。（警方提供）

警方前往協助搜尋男童。（警方提供）

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