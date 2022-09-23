小二童水圳抓魚被沖到下游溺斃 為找另名落水男水門才放水

一日雙溺！為搜尋圖右的溺水男子，莿仔埤圳出水閘門打開，意外沖走男童。（民眾提供）

2022/09/23 12:53

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣昨天一連發生兩起圳渠溺水案，先是一名46歲男子在下午3點於二水鄉掉入八堡圳，晚間溪州鄉莿仔埤圳又有一名國小二年級男童被圳渠大水沖走，兩個案件竟然有所關連，因為搜救人員為了尋找先落水的男子，同時開啟八堡圳與莿仔埤圳的出水閘門，意外沖走正在圳渠戲水的男童，諸多巧合湊在一起，讓家屬大感悲痛。

男童昨天下課返家後，獨自騎腳踏車到莿仔埤旁的戰車公園遊玩，約5點時，男童從圳渠的鐵梯下到圳底抓魚戲水。

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莿仔埤圳是溪州鄉的灌溉水源，此刻農民早已播種完畢，正逢枯水期，圳渠乾涸，照理上游不會打開出水閘門，但昨天下午3點二水鄉的八堡圳傳出一名男子落水，搜救人員忙了一下午，均找不到男子蹤影。

由於八堡圳與莿水埤圳的下游有部分相接，為了搜尋方便，兩圳都同時打開閘門放水。

傍晚時分，男子的遺體在落水處下游13公里的員大排找到，但在莿仔埤圳戲水的男童，慘遭大水沖到下游3公里，今天清晨找到時已經是冰冷的遺體。

水利會打開出水閘門，萬萬沒料到有學童會下到渠道下方戲水，村民得知「意外巧合」，大歎真是「天意」。

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