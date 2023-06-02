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    6/2 大樂透、雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜

    雙贏彩開獎獎號。（擷取自「台灣彩券官網」）

    雙贏彩開獎獎號。（擷取自「台灣彩券官網」）

    2023/06/02 22:19

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（6月2日）開獎的第112000056期大樂透、第112000131期雙贏彩、第112000131期今彩539，頭獎均摃龜。

    第112000056期大樂透中獎號碼「01、05、13、16、23、34，特別號：49」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得166萬5522元；參獎共44注中獎，每注可得4萬764元；肆獎共75注中獎，每注可得1萬5374元；伍獎共1845注中獎，每注可得2000元；陸獎共2131注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬1050注中獎，每注可得400元；普獎共3萬2888注中獎，每注可得400元。

    第112000056期49樂合彩中獎號碼為「01、05、13、16、23、34」，四合共1注中獎，可得20萬元；三合共76注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2536注中獎，每注可得1250元。

    第112000131期雙贏彩中獎號碼為「01、06、07、08、11、12、14、15、18、19、21、24」，頭獎摃龜；貳獎共3注中獎，每注可得10萬元；參獎共100注中獎，每注可得500元；肆獎共1149注中獎，每注可得100元。

    第112000131期今彩539中獎號碼為「04、08、09、22、37」，頭獎摃龜；貳獎共204注中獎，每注可得2萬元；參獎共7151注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬7963注中獎，每注可得50元。

    第112000131期39樂合彩中獎號碼為「04、08、09、22、37」，四合共8注中獎，每注可得21萬2500元；三合共232注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬177注中獎，每注可得1125元。

    第112000131期3星彩中獎號碼為「677」，正彩共15注中獎，每注可得1萬2500元。

    第112000131期4星彩中獎號碼為「0625」，正彩共60注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

    大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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