6/1 今彩539頭獎開出1注！800萬獎落新北

雙贏彩、威力彩、38樂合彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

2023/06/01 22:38

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（6月1日）開獎的第112000130期今彩539，頭獎開出1注，由新北市中和區圓通路61號1樓「紅不讓一路發彩券行」開出；第112000044期威力彩及第112000130期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第112000044期威力彩中獎號碼為「第一區：10、18、25、29、36、37，第二區：02」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共5注中獎，每注可得15萬元；肆獎共28注中獎，每注可得2萬元；伍獎144注中獎，每注可得4000元；陸獎1266注中獎，每注可得800元；柒獎2255注中獎，每注可得400元；捌獎1萬2723注中獎，每注可得200元；玖獎1萬7520注中獎，每注可得100元；普獎2萬9126注中獎，每注可得100元。

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第1120000044期38樂合彩中獎號碼為「10、18、25、29、36、37」，五合摃龜；四合17注中獎，每注可得6萬7500元；三合82注中獎，每注可得5750元；二合1536注中獎，每注可得750元。

第1120000130期雙贏彩中獎號碼為「03、05、07、09、10、12、14、15、17、19、20、23」，頭獎摃龜；貳獎3注中獎，可得10萬元；參獎138注中獎，每注可得500元；肆獎1173注中獎，每注可得100元。

第112000130期今彩539中獎號碼為「08、18、25、27、34」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎297注中獎，每注可得2萬元；參獎9362注中獎，每注可得300元；肆獎7萬7414注中獎，每注可得50元。

第112000130期39樂合彩中獎號碼為「08、18、25、27、34」，四合10注中獎，每注可得21萬2500元；三合732注中獎，每注可得1萬1250元；二合1萬5614注中獎，每注可得1125元。

第112000130期3星彩中獎號碼為「424」，正彩19注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000130期4星彩中獎號碼為「3663」，正彩13注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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