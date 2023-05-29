國民黨頭城鎮長貪390萬 曹乾舜判6年半定讞

前宜蘭縣頭城鎮長曹乾舜（中）任鎮長時貪污390萬元，被判6年6月定讞。（資料照）

2023/05/29 11:10

〔記者溫于德／台北報導〕宜蘭縣國民黨前頭城鎮長曹乾舜5年前擔任鎮長時辦理LED路燈採購案，向廠商收賄300萬元，另被查出接受鎮民90萬元賄賂，交換助其進入清潔隊任職及助其子女進入鎮立幼兒園：最高法院維持歷審見解，審酌曹男認罪並繳回犯罪所得，認有悔意，依3個違反貪污治罪條例中的「不違背職務收受賄賂」判刑6年6月、褫奪公權4年定讞。

宜蘭縣政府去年1月收到本案一審判決書後，已命曹乾舜停職。

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檢方調查，莊姓男子專門引薦國內LED廠商投標政府標案，2017年間莊聽聞頭城鎮將辦理LED路燈採購案，找上邱姓在地人士幫忙向曹乾舜探尋此事，得到肯定答覆後，再向一間知名科技公司的李姓業務經理詢問有無意願承作；2018年1月間，邱男告知曹乾舜，若由屬意廠商得標，將給300萬元。

檢方調查，曹乾舜考量2018年將進行鄉鎮市長選舉亟需經費，因此回覆「我會盡量」，之後指示職員要以節能績效保證專案方式，辦理路燈汰換，且可參考莊男所提供的資料規劃標案，暗示由該公司得標。

2018年3月，標案資訊公告後，李男見內容與莊男提供資料大抵相符，依約定，契約金額3200元中的60％由其公司取得，15％為包商工程款，剩餘25％則讓莊男拿來打點地方人士與行賄之用。

該公司順利取得採購案後，李男另找下包業者合作，以提高合約工項單價兩至三倍方式套出款項；莊、邱兩人拿到款項後，以茶葉袋包裹方式把現金拿給曹乾舜。

曹男另被查出2015年間收取林姓鎮民90萬元賄賂，助其子女安插職位。

一審新北地院與二審高等法院均指，曹乾舜擔任頭城鎮鎮長，竟利用辦理該鎮LED採購案、進用教保人員與清潔隊人員之便而貪污，嚴重破壞公務員應廉潔的形象，但考量曹男無前科並承認犯行並繳回犯罪所得，依3個「不違背職務收受賄賂」判刑6年6月、褫奪公權4年。最高法院駁回上訴定讞。

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