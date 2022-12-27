前頭城鎮長曹乾舜3案收賄390萬 高院：「非情堪憫恕」判6年6月

宜蘭縣頭城鎮前鎮長曹乾舜被控3案共收賄390萬元，高等法院二審認定情節都不輕，並非情堪憫恕，不符減刑規定，今仍判刑6年6月，褫奪公權4年。可上訴。（資料照）

2022/12/27 23:04

〔記者楊國文／台北報導〕前宜蘭縣頭城鎮長曹乾舜被控利用辦理頭城鎮LED路燈採購等案機會，3案共收賄390萬元，新北地院依貪污治罪條例的不違背職務罪判刑6年6月、褫奪公權4年，曹乾舜不服判決，提起上訴，主張他從偵查起即認罪，且全部繳回犯罪所得，請求依刑法第59條「情堪憫恕」規定再予減刑，但高等法院認定曹乾舜犯下收賄的3罪情節都不輕，並非情堪憫恕，不符減刑規定，今仍判刑6年6月，褫奪公權4年。可上訴。

曹乾舜被新北地院判有罪後，今年1月已遭停職。

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檢方起訴指控，曹乾舜在2017年至2018年擔任宜蘭縣頭城鎮鎮長期間，利用該鎮辦理「頭城鎮路燈節能績效保證暨維運案（標案案號TC107005）」採購案的機會，收受300萬元賄賂，使廠商得標，他從中收賄300萬元。

此外，曹乾舜在2015年擔任頭城鎮鎮長期間，用該鎮辦理契約進用教保人員公開甄選的機會，批示進用林姓人員並收受林的父親交付的現金40萬元賄款。

同一年，曹乾舜利用該鎮辦理進用清潔隊人員公開甄選的機會，任用林姓人員並收受林的父親50萬元賄款。

新北地院審理認為，曹乾舜嚴重破壞公務員的廉潔形象，更使得人民喪失對於國家公務機關公正執法的信賴，減損公權力執行的威信，考量他自偵查起便承認全部犯罪，並已經自動繳回全部收受的賄賂，也有悔意，將他判刑6年6月、褫奪公權4年。

曹乾舜認為，他從偵查起已全部認罪，且全部繳回犯罪所得，一審判刑過重，提起上訴，請求依刑法第59條「情堪憫恕」規定給予減刑。

高等法院則認為，曹乾舜在辦理採購案、進用人員等3案中均收賄，且各次犯罪情節都不輕，並無刑法第59條「情堪憫恕」規定的情形，不應減刑，今仍判刑6年6月，褫奪公權4年。

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