交人妻、臉書秀10指相扣照辯純朋友 法官追查後打臉小王

軍職人夫在徐姓男子臉書發現其妻郭女與徐有牽手合照，察覺妻子外遇徐男。（資料照，牽手示意圖，與本案內容無關，記者王俊忠攝）

2023/05/28 23:42

〔記者王俊忠／台南報導〕1名軍職男與郭姓酒吧女在2021年6月底結婚，婚後不久，軍職丈夫察覺妻子有外遇，眼見無法挽回妻子的心，約近1年就決定離婚。郭女於離婚當天在自己IG貼出與小王「徐姓男子」的合照，還寫下可給徐正大光明的感情與身分，會盡力做好徐太太角色。這些PO文佐證郭女在離婚前即與徐男交往，台南地院判郭、徐兩人連帶賠6萬元給軍職男。

軍職男指出，他與郭女在2021年6月底結婚，2022年6月中旬即離婚，2022年初，郭女在其工作的酒吧結識做粗工的徐姓男子並交往，他在同年3月發現後以臉書私訊徐男指「郭女是他妻子」，要求徐自重。

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軍職男並說，徐男仍把其與郭女的親暱照片作為社交帳號頭像、還在臉書貼出兩人十指交扣的牽手照；郭女於2022年5月與徐男同居在徐的住處，徐還接送郭上下班，同年5月31日晚間，他在妻子工作地外拍到郭、徐兩人擁抱等親密動作。此外，郭女與朋友聊天都稱徐男是男朋友，他在妻子IG看到親暱貼文，發現無法挽回妻子，只好於同年6月中旬與郭女離婚。事後以郭、徐兩人侵害其配偶權，提告求償。

郭女辯是離婚後才跟徐男交往，之前只是朋友；徐男也辯稱認識郭時不知其已婚，直至收到起訴狀才知悉，徐並說與郭的牽手合照，是純朋友間的牽手，不是外遇關係。

一審法官查指軍職丈夫看到徐男臉書有與郭女的牽手照後，於2022年3月19日私訊徐告知「郭女是其妻子」，這時徐已知郭女是人妻。而徐男臉書上與郭女的牽手合照，有徐的友人留言說「好好對她嘿、對我寶貝好一點」等語句。徐都未否認並非在交往中，足見他辯稱是單純朋友間的牽手，不可採信。

法官認為，徐在得知郭女已婚後，兩人於2022年5月底還在大街上擁抱；加上郭女的IG相關貼文、訊息都顯示在離婚之前有與徐男牽手、擁抱的情形，交往已逾一般男女交友分際，審酌郭、徐兩人對軍職男的侵害程度、彼此身分、經濟等條件，判郭、徐兩人要連帶賠6萬元給軍職男，還可上訴 。

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