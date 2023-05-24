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    5/24 雙贏彩、今彩539頭獎均摃龜

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    2023/05/24 22:10

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（5月24日）開獎的第112000123期雙贏彩、第112000123期今彩539頭獎均摃龜。

    第112000123期雙贏彩中獎號碼為「05、07、09、10、11、12、15、16、17、18、22、23」，頭獎摃龜；貳獎5注中獎，每注可得10萬元；參獎共123注中獎，每注可得500元；肆獎共1476注中獎，每注可得100元。

    第112000123期今彩539中獎號碼為「08、10、16、21、34」，頭獎摃龜；貳獎共218注中獎，每注可得2萬元；參獎共6389注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬7526注中獎，每注可得50元。

    第112000123期39樂合彩中獎號碼為「08、10、16、21、34」，四合共5注中獎，每注可得21萬2500元；三合共187注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6777注中獎，每注可得1125元。

    第112000123期3星彩中獎號碼為「818」，正彩共39注中獎，每注可得1萬2500元。

    第112000123期4星彩中獎號碼為「3811」，正彩共13注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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