5/23 今彩539頭獎開出1注！ 800萬獎落高雄

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

2023/05/23 22:19

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（5月23日）開獎的第112000122期今彩539頭獎開出1注，由高雄市林園區東林西路171號「錸盛企業行」開出；第112000053期大樂透、第112000122期雙贏彩頭獎均摃龜。

第112000053期大樂透中獎號碼「05、20、23、38、44、46，特別號：33」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共23注中獎，每注可得8萬2546元；肆獎共63注中獎，每注可得1萬9373元；伍獎共1584注中獎，每注可得2000元；陸獎共2158注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬1605注中獎，每注可得400元；普獎共2萬9038注中獎，每注可得400元。

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第112000053期49樂合彩中獎號碼為「05、20、23、38、44、46」，四合共1注中獎，每注可得20萬元；三合共88注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2589注中獎，每注可得1250元。

第112000122期雙贏彩中獎號碼為「05、06、09、12、15、17、18、19、20、21、22、24」，頭獎摃龜；貳獎共5注中獎，每注可得10萬元；參獎共93注中獎，每注可得500元；肆獎1085注中獎，每注可得100元。

第112000122期今彩539中獎號碼為「10、14、34、35、38」，頭獎共1注中獎，每注可得800萬元；貳獎共151注中獎，每注可得2萬元；參獎共5368注中獎，每注可得300元；肆獎6萬2901注中獎，每注可得50元。

第112000122期39樂合彩中獎號碼為「10、14、34、35、38」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共194注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8775注中獎，每注可得1125元。

第112000122期3星彩中獎號碼為「750」，正彩共59注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000122期4星彩中獎號碼為「2986」，正彩共6注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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