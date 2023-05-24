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    最高行大法庭裁定：測速取締標誌300公尺內 駕駛超速要罰

    最高行大法庭裁定，超過測速取締標誌300公尺，駕駛超速不用罰。圖為警方在台七乙線設置測速取締標誌。用以警告駕駛人前方路段常有測速取締執法。（資料照）

    最高行大法庭裁定，超過測速取締標誌300公尺，駕駛超速不用罰。圖為警方在台七乙線設置測速取締標誌。用以警告駕駛人前方路段常有測速取締執法。（資料照）

    2023/05/24 19:32

    〔記者吳政峰／台北報導〕最高行政法院（最高行）大法庭24日做成112年度大字第1號裁定，宣示「對於行駛於一般道路上汽車在通過警告標誌後100公尺至300公尺距離範圍內之違反速限規定行為⋯⋯不因該儀器未位於該距離範圍內⋯⋯而不得予以裁罰」，也就是說，不論警察把測速儀設在哪，只要車輛超速違規地點在警告標誌後方100-300公尺內，就符合道交條例第7條之2第3項規定，可以裁罰；但若超速行為已超過警告標誌300公尺，除非再另立一塊標誌，否則警方不可開罰。

    道路交通管理處罰條例第7條之2第3項規定「在一般道路應於100公尺至300公尺前，在高速公路、快速公路應於300公尺至1000公尺前，設置測速取締標誌」。實務上常見駕駛人超速收到罰單後，依據該條規定，主張警察的雷射測速儀位置，與警告標誌的距離已超過300公尺，興訟要求撤銷罰單。

    法院目前有兩派見解，多數見解認為，不論測速儀設立在哪，只要駕駛人的違規行為在警告標誌之後100-300公尺內，就應該罰；少數見解則認為，測速儀應該設在警告標示後100-300公尺內，不論超速違規地點在哪，只要拍到，就可處罰。

    由於見解已有歧異，最高行政法院大法庭出手統一見解，24日裁定「對於行駛於一般道路上，汽車在通過警告標誌後100公尺至300公尺距離範圍內之違反速限規定行為，以非固定式科學儀器取得證據資料證明予以取締，不因該儀器未位於該距離範圍內，致使舉發程序違反民國103年1月8日修正公布之道路交通管理處罰條例第7條之2第3項規定，而不得予以裁罰。」

    簡言之，就是不論警察把測速儀設立在哪，只要車輛超速違規地點在警告標誌後方100-300公尺內，就符合道交條例第7條之2第3項規定，可以裁罰。換句話說，若超速地點不在警告標誌100-300公尺之內，即使被拍下，警方仍不得開罰。

    本案源於一名男子2020年6月23日下午3時49分許，開車行經新竹市香山區台1線南下88.2公里，距警告標誌（測速取締標誌）203公尺處，被新竹市警局員警以測速儀測得行車速度每小時98公里（該路段速限60公里），依違反道交條例第40條規定，逕行製單舉發，裁罰1800元。

    男子不服，主張警告標誌距離測速儀450公尺，已超過300公尺的上限，興訟要求撤銷罰單，合議庭認為見解有歧異，提交大法庭統一見解，大法庭24日作成裁定，並指男子的超速地點距離警告標誌203公尺，在100-300公尺內，員警開罰有理，駁回其訴，全案確定。

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