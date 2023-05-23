只因女友打麻將被胡牌 莽男持剪猛刺牌友判6年6月

男子蔡坤元只因不滿杜姓女友被同桌尹男胡走一把牌，隔天竟持長約21公分的剪刀，朝尹男頭臉、頸部猛刺5刀。基隆地院近日審結依殺人未遂罪判蔡男6年6月徒刑。（記者林嘉東攝）

2023/05/23 17:29

〔記者林嘉東／基隆報導〕男子蔡坤元只因不滿杜姓女友被同桌尹男胡走一把牌，隔天竟持長約21公分的剪刀，朝尹男頭臉、頸部猛刺5刀。基隆地院近日審結依殺人未遂罪判蔡男6年6月徒刑。

本案發生在去年 4月30日，杜姓女子到新北市瑞芳區建基路民宅打麻將，打到其中一把時，杜女對尹男胡她一把牌有疑義，當場雖支付尹男賭金，卻對此耿耿於懷；返家後，杜女把她與尹男為了胡牌起爭執的事，告訴60歲的男友蔡坤元。

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隔日，蔡男為了替女友討公道，跑找尹男理論時，從口袋掏出21公分長的剪刀，朝尹男頭、臉與前頸部猛刺，圍觀李姓男子見狀急忙阻止，搶下蔡男手上的剪刀，尹男才倖免於難。

經醫院急救，尹男臉部除有3處刀傷外，尹男的右人中、前頸撕裂傷各受有約5公分刀傷；其中，尹男的前頸撕裂傷因創傷性氣管損傷，合併廣泛性縱膈腔氣腫；經醫院急救進行頸部清創手術等治療後，保住性命。

檢方調查後認為，蔡男持剪刀朝尹男的頭、臉等身體重要部分猛刺，無論傷及氣管或大血管，皆能造成大量出血，導致死亡，將蔡男依殺人未遂罪嫌起訴。

判決指出，蔡男僅因杜姓女友與尹男有賭博糾紛，即持剪刀行兇，致尹身負重身，蔡男無視法治，嚴重危害社會治安，且迄今未賠償尹男所受損害，依殺人未遂罪判處蔡男6年6月徒刑。

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