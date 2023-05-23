買2800元智慧板卻寄來400元音箱 想退貨卻被封鎖民眾氣炸

嘉義縣民眾上網購買平板電腦，卻寄來便宜音箱。（記者林宜樟翻攝）

2023/05/23 10:27

〔記者林宜樟／嘉義報導〕詐騙集團橫行，造成民眾損失，嘉義縣六腳鄉陳姓鄉民，日前在臉書廣告上看到一台2800元的「頂尖第六代智慧板」，下訂付款後買給小孩使用，但卻收到一組市價400元的「INTON音箱」，聯繫臉書上賣家客服，卻拖延已久，最後甚至被封鎖無法傳訊，民眾氣炸「台灣太多詐騙集團了！」

陳姓民眾說，因為小孩開始接觸資訊、電腦課，因此想購買較便宜的平板讓小孩使用，因在臉書廣告上看到「頂尖第六代智慧板」，僅要2800元，因而下訂，但付款到貨拆開後卻是「INTON音箱」，讓人覺得莫名其妙，上網查詢這組音箱市價僅400元。

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陳姓民眾說，經與臉書賣家聯繫，要求退款，一開始賣家還會回覆，詢問是收到什麼商品、訂單信息等，甚至還說是倉庫工作人員貼錯，要協助換貨，重新安排寄送，快遞送新商品時，會取回錯誤的商品，並稱7到10個工作天會收到，但後來都無下文，再與賣家聯繫時，疑似被封鎖而無法傳送訊息，甚至要再找賣家臉書頁面，也已找不到。

陳姓民眾氣憤說，台灣詐騙集團橫行，上網買購物卻被詐騙，經查寄貨人是桃園蘆竹區某公司，提醒民眾上網購物要注意，不要再被詐騙。

嘉義縣民眾上網購買平板電腦，卻寄來便宜音箱，聯繫賣家後，最後卻疑似被封鎖無法傳訊。（記者林宜樟翻攝）

嘉義縣民眾上網購買平板電腦，卻收到便宜的音箱。（記者林宜樟翻攝）

嘉義縣民眾上網購物，品項是第六代智慧板，內容物卻是便宜的音箱。（記者林宜樟翻攝）

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