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    捏造虛擬幣「CM100」吸金千萬 檢警搜索扣保時捷、4嫌收押

    新北地檢署。（資料照）

    新北地檢署。（資料照）

    2023/05/22 18:05

    〔記者王定傳／新北報導〕以曾姓男子為首的吸金、詐騙集團，利用話術、圖片包裝根本沒有營運項目、無流通變現平臺，或交易所可供交易的應用代幣「CM100」投資及質押方案，營造獲利豐碩的假象，向7位民眾吸金、詐騙超過1000萬餘元，新北地檢署上週指揮警方發動搜索，查扣2輛保時捷汽車、賓士及BMW汽車各1輛、名牌手錶、名牌包等物，訊後聲押主腦曾嫌等4人獲准。

    檢警調查，曾男涉嫌夥同幹部、許女、鍾男及助理吳男等，從去年開始，利用一般人欠缺了解虛擬貨幣的原理、價值、交易方式及民眾希望迅速致富的心態，佯以CM100白皮書不實資訊、話術，在Instagram、臉書等社群媒體，對公眾散布多金、經常進行高檔、出國消費的圖文，塑造因投資而獲利豐碩的假象，誘使渴望快速致富的民眾與其等聯繫、購入應用代幣。

    檢警調查，這個犯罪集團謊稱「Defi複利儲蓄計畫」、「財富密碼」、「開除老闆計畫，自己做老闆，不看別人臉色就能賺到很多錢」、「讓自己生活過得更好生活」、「年輕就要投資」、「正統的合約、現貨、幣安交易所、DEFI加密貨幣投資」等文字，鼓吹、招攬民眾加入投資以吸收資金，總計吸收資金、詐騙超過1000萬餘元。

    新北地檢署檢察官李冠輝上週指揮花蓮縣警察局鳳林分局、刑事警察大隊、新北市政府警察局板橋分局，搜索曾男等人住處，查扣不法所得約40萬元、美金2萬元、人民幣1萬7900元、虛擬貨幣一批（約22萬元）、保時捷汽車2輛、賓士及BMW汽車各1輛、名牌手錶、名牌包等物，並拘提被告9人到案說明。

    檢方複訊後認為，曾嫌與幹部許女、鍾男及曾嫌助理吳男，涉刑法加重詐欺取財罪嫌、違反銀行法非法經營銀行業務罪嫌及違反多層次傳銷管理法，犯罪嫌疑重大，有逃亡、串證及反覆實行同一詐欺犯罪之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。其餘5名被告則各交保2萬元。

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