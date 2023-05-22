車站內販賣機竟賣仿冒醫療口罩！ 口罩大廠中衛等4家廠商受害

（擷取自中衛防疫消毒包有限公司官網）

2023/05/22 11:07

〔記者錢利忠／台北報導〕車站內的口罩販賣機竟賣假貨！身兼中衛防疫消毒包等3家公司負責人的鄭淳池，涉夥同水福生技公司實際負責人張永豐，製造印有「中衛防疫」等字樣的仿冒醫療口罩，在台北等車站內的販賣機販售，不法獲利15萬5985元；台北地檢署今依違反醫療器材管理法將鄭男等7人，以及中衛防疫消毒包、水福生技等2家公司起訴。

起訴書指出，張男犯後將罪責推卸給他人及下屬，建請法院審酌其犯後態度、所為對社會所生危害程度等情況，從重量刑。至於扣案的仿冒口罩，建請法院宣告沒收。

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檢方查出，鄭淳池身兼中衛防疫消毒包、物販物聯網、台北樂搖搖信息科技等3家公司負責人，涉嫌於2021年6月至2022年5月間，夥同張永豐及其旗下員工，製造印有「中衛防疫」、「凱笙醫療用口罩」、「士誠醫療用口罩」等字樣的仿冒口罩，分別在台北車站、台北及桃園捷運站內，承租販賣機販售。

檢方調查，鄭、張2人並未經過商標專用權人，即口罩大廠中國衛生材料生產中心股份有限公司（中衛公司）的授權，也明知2人旗下公司沒有委託凱笙實業、士誠科技製造醫療口罩，卻涉嫌製造印有「中衛防疫」等足以使人混淆、誤認為中衛公司所製造的口罩，以及冒用凱笙、士誠等2家公司名義，在仿冒口罩的外包裝盒上，不實印上凱笙、士誠等2家公司的名稱，涉及侵害中衛等3家公司的商標權。

張男旗下的水福生技，另偽造「新加科技」口罩，於外包裝上印上「品名：新加一般醫療用口罩」及印有新加製造廠地址，私自在水福生技的官網上販售，被新加公司員工發現而舉發；此外，有民眾也在車站內的販賣機，買到仿冒中衛公司的口罩，向中衛公司檢舉，全案因而曝光。

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