日夜不停洗烘衣吵到住戶崩潰 美髮院與房東都判賠

圖左的住家前原本有洗烘衣機，吵得圖右多名住戶崩潰，現已移除。（記者蔡彰盛攝）

2023/05/22 00:22

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣湖口鄉5名鄉民的住家後方，有美髮業者租用民宅擺放大型工業洗衣機與3台烘衣機，日夜不停運轉噪音讓他們出現焦慮、躁鬱、失眠、憂鬱等精神症狀而就醫，5人憤而向新竹地院提起排除侵害之訴，經法官現場勘驗確認噪音超標，不僅判決業者需與房東就場所所產生的聲響，禁止侵入原告住處，且應連帶賠償5人共40萬元。

5名居民控訴，他們的住居處區域屬於第三類噪音管制區，陳女向張女承租的房子前方擺放一台大型工業洗衣機、三台瓦斯烘衣機以洗烘美髮院大量毛巾等物品，機台擺放位置與他們的後門相對，相隔不到2公尺。

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陳女每每洗烘毛巾到晚間10點以後，過程中持續產生高頻、低頻聲響，超出一般人社會生活所能容忍之噪音，住戶們承受難以忍受聲響噪音，不堪其擾，夜間仍無法休息。經多次、長期要求改善無效，身心持續承受極大痛苦。

經新竹縣政府環保局前年2度稽查檢測測得音量，均已超過第三類噪音管制區管制標準67分貝。陳女經環保局認定違反噪音管制標準而處罰鍰6千元。

去年12月法官會同環保局現場勘驗測量也超過標準，因此居民請求禁止陳女與張女再將建物處所產生的聲響，侵入他們住家。

居民指控，因房間緊鄰噪音源而被迫調整作息，情緒因此變得煩躁，影響學習專注度，父母更需處理家中小孩情緒、成長問題。住戶出現焦慮、躁鬱、失眠、憂鬱等精神症狀而就醫，5人合計求償精神慰撫金120萬元。

陳女辯稱有以隔音棉改善，且已經調整洗烘時間，房東張女則說她甚麼都不知道。

法官調查，經現場勘驗一般噪音已超過管制標準值67分貝或逼近標準值，低頻噪音則全數超過管制標準值37分貝，高出背景音量甚多，即使是使用隔音布後測量仍毫無改善，已逾越一般人忍受程度，構成「不法」侵害他人居住安寧之人格利益且情節重大。

而房東經住戶屢屢告知仍不積極處理防止，為獲取租金利益，容任承租人繼續製造噪音，所辯自無可取，應認確有過失。最後判陳女與房東張女應連帶賠償5名住戶40萬元。

經記者走訪現場，提告住戶說目前業者已經將洗烘衣機都移除，但不服判決而提上訴，他們準備到高院再度與被告對簿公堂。

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