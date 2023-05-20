主打「泰國小Angelababy」色情應召站被搗破 會館主持人下場曝

泰國籍24歲女子因神似中國藝人Angelababy，聲名遠播，一天可接客十來名。（資料照）

2023/05/20 19:41

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣一家養生會館，過去1年多「掛羊頭賣狗肉」招攬女性失聯移工賣淫，並主打提供各國香豔火辣女子，吸引尋芳客上門，其中泰國籍24歲女子因神似中國藝人Angelababy，艷名遠播，一天可接客十來名，每天入帳上萬元。該家養生會館被移民署桃園市專勤隊搗破。會館主持人吳姓男子等5人被法院依共同犯圖利容留性交罪，分被判處2個月到5個月不等徒刑。

桃園市專勤隊接獲民眾舉報，苗栗縣頭份地區1家按摩養身會館掩護非法色情應召站，專門招攬急需用錢的女性失聯移工從事性交易，便與警方成立專案小組，並報請桃園檢方指揮偵辦。

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專勤隊經2個月蒐證，於去年3月16日午後持苗栗地院核發的搜索票伺機破門而入，當場在會館的房間內，查獲26歲越南籍女子與楊姓嫖客正在進行「人與人的連結」，2人見幹員們大陣仗進入，當場嚇呆不知所措。

專勤隊員將會館主持人吳男等5名男子及擔任仲介的印尼籍女子，及26歲、36歲越南籍女子及24歲泰國籍女子帶回偵辦，並查扣現金2萬6900元、保險套6盒共350個、潤滑液5條及性交易帳冊3本等證物，全案依妨害風化罪嫌送辦，並由苗栗地檢署偵結提起公訴。

苗栗地方法院審理，吳男自2021年初起至去年3月16日被查獲止，主導策劃、指派事務、提供從事性交易房間等分工方式，安排至少7名以上的外籍女子，以每30分鐘2500元或每50分鐘3000元之對價，於會館1樓接客後，帶至3樓房間，與不特定男客從事俗稱全套性交易行為，再由吳男抽成分給其他成員，以共同犯圖利容留性交罪，分判處2個月到5個月不等刑期，如易科罰金，以1千元折算1日。可上訴。

桃園市專勤隊查獲26歲越南籍女子與楊姓嫖客，在套房「人與人的連結」。（資料照）

應召站提供各國香豔火辣女子，吸引尋芳客上門。（資料照）

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