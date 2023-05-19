5/19 大樂透、雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

2023/05/19 22:18

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（5月19日）開獎的第112000052期大樂透、第112000119期雙贏彩、第112000119期今彩539，頭獎均摃龜。

第112000052期大樂透中獎號碼「05、08、09、35、38、44，特別號：31」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得148萬8616元；參獎共33注中獎，每注可得4萬8579元；肆獎共68注中獎，每注可得1萬5155元；伍獎共1820注中獎，每注可得2000元；陸獎共2062注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬1563注中獎，每注可得400元；普獎共3萬1994注中獎，每注可得400元。

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第112000052期49樂合彩中獎號碼為「05、08、09、35、38、44」，四合共2注中獎，可得20萬元；三合共92注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3440注中獎，每注可得1250元。

第112000119期雙贏彩中獎號碼為「01、03、04、06、09、10、12、13、15、18、22、23」，頭獎摃龜；貳獎共3注中獎，每注可得10萬元；參獎共114注中獎，每注可得500元；肆獎共1141注中獎，每注可得100元。

第112000119期今彩539中獎號碼為「16、27、33、34、36」，頭獎摃龜；貳獎共164注中獎，每注可得2萬元；參獎共4889注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬1093注中獎，每注可得50元。

第112000119期39樂合彩中獎號碼為「16、27、33、34、36」，四合共2注中獎，可得21萬2500元；三合共113注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6586注中獎，每注可得1125元。

第112000119期3星彩中獎號碼為「011」，正彩共14注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000119期4星彩中獎號碼為「6163」，正彩共8注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」 。

雙贏彩開獎獎號。（擷取自「台灣彩券官網」）

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